Какие судьи отличились в деле Крысина: кто прикрывал и кто приговорил преступника

В программе "Честь и НЕчесть" за 14 июня 2018 года премии и антипремии достанутся судьям, которые отличились решениями по делам о преступлениях против Майдана.

Юрий Крысин в феврале 2014 года руководил группой титушек и принимал участие в избиении журналиста Вячеслава Веремия, который умер от нанесенных травм. За это в 2017 году Крысина приговорили к 4 годам лишения свободы, условно, с испытательным сроком в 2 года. Хотя прокуратура просила посадить его на 6 лет.

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Пока продолжались следствие и суд, Крысина задерживали, брали под стражу и даже осуждались по другим делам, в частности, о попытке захвата сети автозаправочных станций "Народная" и о вымогательстве денег у киевских перевозчиков, тоже со стрельбой. Однако каждый раз Крысин выходил сухим из воды. Каждый судья закрывал глаза на то, что подсудимый продолжает преступную деятельность. Так же сделал и лауреат сегодняшней антипремии "НЕчесть", судья в отставке Шевченковского районного суда города Киева Олег Линник, который позволил участнику убийства и участнику других дел о насилии и пытках снять наручники в зале суда.

Интересно, что тот же судья одним из последних своих решений перед отставкой обязал прокуратуру закрыть производство против другого одиозного персонажа – Николая Левченко. Это экс-регионал, против которого открыто уголовное производство за сепаратизм, призывы к свержению власти и разжигание розни, которые привели к тяжелым последствиям: беспорядкам на территории Донецкой и Луганской областей и эскалации конфликта.



Судья в отставке Шевченковского районного суда города Киева Олег Линник

Не все судьи закрывают глаза на откровенные нарушения закона, как это делал судья Линник. В марте 2018 года начался другой судебный процесс против Юрия Крысина. По обвинению в преследованиях, похищении и истязании активистов Евромайдана. Судья не побоялась вынести решение, учитывая реальное поведение Крысина. Из-за склонности препятствовать правосудию, не появляться на судебные заседания, влиять на свидетелей преступлений Крысин оказался под арестом. Такую меру пресечения ему избрала сегодняшняя лауреатка премии "Честь", судья Дарницкого районного суда города Киева Любовь Леонтюк.

На прошлой неделе адвокат Крысина попыталась заявить отвод "неудобной" судьи, и требовала перенести рассмотрение дела в Шевченковский суд, который не позволял себе такой "дерзости".



Судья Дарницкого районного суда города Киева Любовь Леонтюк

Смотрите видео части программы "Честь и НЕчесть" от Ирины Шибы за 14 июня 2018 года.

Полный выпуск программы "Честь и НЕчесть" смотрите здесь.