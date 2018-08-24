Какие суммы украинские заробитчане зарабатывают в Польше

Три четверти украинских заробитчан в Польше получают меньше 2,5 тысяч злотых в месяц, что примерно равно 675 долларам или 19 тысячам гривен.

Как передает ТСН со ссылкой на компанию по трудоустройству Personnel Service, 45% украинцев зарабатывают больше 3000 злотых, то есть более более 810 долларов или 22 600 гривен.

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Кроме того, 4,7% украинских граждан получают минимальную польскую зарплату в 1550 злотых, что примерно соответствует сумме в 11,6 тысячи гривен.

"Украинцы зарабатывают примерно столько же, сколько и поляки. Иногда может складываться впечатление, что украинцы зарабатывают больше, чем поляки, но это потому, что они более охотно берут сверхурочные часы. С точки зрения работодателей, работники-мигранты не дешевле местных работников, но все больше фирм, учитывая проблемы с набором работников, склонны платить украинцам даже больше, чем полякам", – говорит президент Personnel Service Кшиштоф Ингльот.

Также отмечается, что расходы украинских трудовых мигрантов в Польше весьма небольшие – почти 90% из них тратят меньше чем 1000 злотых, что равняется 270 долларам или 7500 гривнам.

К слову, по данным "Зеркала недели", в первом квартале 2018 украинцы переслали из Польши в Украину 2,9 миллиарда злотых или более 800 миллионов долларов (22 миллиарда гривен). В то же время Нацбанк ожидает роста объема денежных переводов в Украину от трудовых мигрантов в текущем году на 24,7%, то есть до 11,6 миллиарда долларов.

В 2019 году поступления от трудовой миграции, по прогнозам специалистов, тоже будут расти.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что в Польше украинцев обычно нанимают крупные компании, а в целом каждая пятая польская фирма имеет в своем штате работников из Украины.