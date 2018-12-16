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      Какие существуют виды женского оргазма

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      Какие существуют виды женского оргазма
      Какие существуют виды женского оргазма / motelimperium.com.br

      Женщина может испытывать несколько видов оргазма, а вот мужчины этим похвастаться не могут.

      В медицине официально признают три вида физиологического оргазма, пишет ТСН.

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      1. Клиторальный

      Достижение оргазма женщина получает в результате стимуляции клитора. Считается, что этот вид оргазма наиболее яркий, но не такой длительный по сравнению с другими видами. Женщина может получить клиторальный оргазм и без полового контакта.

      2. Вагинальный

      Этот вид оргазма женщина может ощутить непосредственно во время введения члена во влагалище. Большинство женщин убеждены, что у влагалища много рецепторов. Это возможно из-за набухания ножки клитора и точки G в результате возбуждения. По данным других врачей, точки G не существует. Считают, что этот вид оргазма более длительный, во время которого женщина лучше расслабляется.

      via GIPHY

      3. Маточный

      Женщины могут испытывать этот вид оргазма, если член достает до матки. Во время этого ощущается ее сокращение, которое еще наблюдается некоторое время после разрядки.

      Выделяют еще один вид оргазма – миотонический, или миокомпрессионный оргазм. Его женщины испытывают только после того, как напрягают бедра и ягодицы. Этот вид оргазма заставляет во время секса искать подходящие позы. Некоторые девушки могут испытывать этот вид оргазма в тренажерном зале во время определенных нагрузок на бедра и ягодицы.

      via GIPHY

      Главный сексопатолог г. Киева, руководитель Центра планирования семьи, сексологии и репродукции, профессор Борис Ворник отмечает, что женщины могут испытывать все виды оргазма.

       
      Сексопатолог Борис Ворник
      "Женщины могут испытывать все виды оргазма. Никаких исследований относительно того, какой женщина испытывает оргазм, нет. Поэтому нельзя говорить о том, что женщина испытывает больше вагинальный или клиторальный оргазм. Это зависит от многих факторов: от типа организма женщины, от специфики ее сексуального воспитания, поведения, от ее врожденной рецепторной чувствительности, от того, как она начинала половую жизнь и условий, при которых она получила первый оргазм, которая преобладала и преобладает половая стимуляция и т. д."

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Секс Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
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