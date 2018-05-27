Какие свадебные подарки получили принц Гарри и Меган Маркл

19 мая состоялась самая долгожданная звездная свадьба – королевское венчание принца Гарри и Меган Маркл. Знаменитая пара пригласила почти 3 тысячи человек на празднование. Стало известно, какие подарки вручили звездные гости молодоженам.

Сама церемония венчания принца Гарри и Меган Маркл состоялась в Виндзорском дворце. Миллионы поклонников королевской семьи следили за свадьбой влюбленной пары, а достопочтенные гости стали очевидцами роскошной церемонии. После венчания принц Гарри и Меган Маркл пригласили участников свадьбы на праздничный обед. Именно тогда новоиспеченные супруги получили свои подарки на свадьбу.

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Самым важным сюрпризом для Меган Маркл стал подарок от королевы Елизаветы II. Британский монарх в день свадьбы объявила о предоставлении титула супругам – принц Гарри и его избранница стали герцогами Сассекскими. Кроме того, невеста получила свой королевский герб, на котором были изображены символы, что означают родную для актрисы Калифорнию.

Герб семьи Меган Маркл

А вот от обычных подарков пара заранее отказалась. Перед свадьбой принц Гарри и Меган Маркл обратились к гостям церемонии, поклонникам и чиновникам с просьбой не дарить им ничего, а сделать благотворительный взнос на счета одной из 7 организаций, которую поддерживает пара. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо перечислил 50 тысяч долларов спортивной организации Jumpstart, глава правительства Новой Зеландии Хасинда Ардерн объявила о передаче 5 тысяч долларов в Фонд поддержки детей и семей заключенных, а представители власти Австралии передали средства на организацию соревнований Invictus Games. Кроме того, Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания анонсировали свой вклад в благотворительные организации, однако точной суммы не указали.

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Не обошел вниманием королевскую свадьбу и глава Франции Эммануэль Макрон. Президент решил проигнорировать просьбу принца Гарри и Меган Маркл и передал молодоженам эксклюзивный набор от ST Dupont, в который входила ручка и зажигалка. В сети этот подарок окрестили самым бесполезным.

Зоозащитные организации по-своему поздравили герцогов Сассекских. В частности, в Австралии новорожденных коал назвали в честь супругов, а организация Peta India взяла на содержание раненого быка, которого назвали Мерри (слово образовано от Меган и Гарри).