Какие тренды в интерьере домов будут преобладать в 2018: топ-3 модных тенденций

Ежегодно мы отходим и приходим к воспроизведению в собственном доме малейших модных тенденций. В этом году мир в очередной раз поменял свои взгляды относительно дизайна в домах, дополнив его романтикой 80-х и элементами интерьера последних веков.

В издании Interior предлагают узнать о новейших модных тенденциях в интерьерах домов, которыми пользуются самые известные дизайнеры мира. Вашему вниманию представляем три, по мнению редакции, самых актуальных и самых неожиданных новинки.

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1. Максимализм

В то время, как в последние годы самые известные знаменитости избавляли свои имения от лишней мебели и элементов интерьера, максимально доводя свои комнаты до минималистичного скандинавского стиля, в этом году дизайнеры наоборот используют контрастные принты и орнаменты, а также мощный микс разных стилей, возвращаясь в 80-е годы прошлого века.



Максмимализм в интерьере домов 2018

Модные дизайнерские команды, такие как Dimorestudio, Peter Pilotto или LaDoubleJ еще в 2017 познакомили модный мир с незабываемо экстравагантными интерьерами, которыми теперь желают разбавить свои дома и виллы известные звезды. А все из-за того, что потребители хотят сегодня выразить себя, а максимализм (порой на грани китча) позволяет им это делать.

2. Instagram-ready

С бурным развитием соцсетей каждый Instagram-пользователь тоже пытается проявить свой особый стиль. Для этого им часто нужны акцентные детали и даже стены в собственной комнате, поскольку теперь такая тенденция является невероятно модной у каждого начинающего декоратора.

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Instagram-ready в интерьере домов 2018

"Интерьер ради кадра, который будут любить и ненавидеть, лайкать и постить в соцсетях. Театральные эффекты, нарциссизм и декоративный эксгибиционизм – вот, что ждет продвинутых пользователей в сезоне 2018/2019", – заявляют в издании.

3. Продолжение "хюгге"

Во время цифровой эпохи и чрезмерного перфекционизма люди сегодня больше всего хотят отдыха и свободы в действиях. Уже теперь можно увидеть, как розничные магазины, кафе, гостиницы, рабочие пространства выглядят как жилые комнаты, где границы между работой и досугом становятся все более размытыми.



"Хюгге" в интерьере домов 2018

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Датский тренд на "хюгге" ("hygge"), который означает полный уют во всем, будет иметь свое продолжение и в 2018 году. Комфортные кресла-коконы, кружевные занавески и уютные мягкие диваны, арома-свечи и прохладные оттенки интерьера снова будут пользоваться спросом среди ценителей трендового интерьера.