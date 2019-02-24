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      Какие у Путина планы на Донбасс и при чем тут российский кризис: объяснение эксперта

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      Какие у Путина планы на Донбасс и при чем тут российский кризис: объяснение эксперта
      / Фото из открытых источников

      Российский лидер Владимир Путин сейчас выбрал выжидательную позицию. Однако риск эскалации на Донбассе существует – его могут подпитать расколы внутри России.

      Путин хотел бы уйти из Украины на приемлемых для себя условиях, рассказал эксперт Украинского института будущего Юрий Романенко, пишет "Главред".

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      Однако к ответу на мировой кризис Путин не готов. По словам эксперта, все это приведет к все новым и новым расколам внутри России. Это, со своей стороны, будет подталкивать российского президента быть агрессивным на внешнеполитических площадках, чтобы переключить внимание россиян с внутренних проблем.

      Эксперт отмечает: Россия "уверенно вползает в свой большой кризис". Да, рейтинги Путина падают, доверие к правительству упало уже давно.

      Похоже, Россия после 2020 года, как говорят российские эксперты, в 2022-2024 годах столкнется с серьезным масштабным кризисом. Она будет испытывать нехватку ресурсов и множество других проблем,
      – сказал Романенко.

      Однако, по мнению эксперта, внутренний кризис в России не обязательно может стать облегчением для украинцев.

      "Наоборот, это может сделать Россию более агрессивной, чем она есть сегодня, что может повлечь за собой создание новых проблем для нас", – отметил он.

      Рейтинги Путина действительно стремительно падают. Так, результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения свидетельствует о том, что рейтинг доверия президента России Владимира Путина опустился до 33,4%. Это исторический минимум. За первые 15 лет работы Путина его минимальный рейтинг был в марте 2005 года – на фоне монетизации льгот.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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