Какие украинские стартапы могут получить грант от государства: впечатляющие истории

Украинский фонд стартапов предоставляет финансирование компаниям на начальных стадиях их развития. Авторы лучших проектов могут получить гранты в размере от 25 до 75 тысяч долларов.

Процесс отбора стартапов для предоставления грантов происходит на конкурсной основе. Проводится оценка проектов и отбор советом независимых инвестиционных экспертов.

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Стартап "АероДрон"

Украинцы создали воздушного конкурента классической агротехнике. Для этого самолета не проблема обработать огромное поле, а в будущем патрулировать газо– или нефтепровод и тушить лесные пожары. Беспилотник может поднять до 60 килограммов веса, непрерывно летать до шести часов и преодолеть расстояние в 600 километров за один раз.

Беспилотный самолет для обработки полей.

"АероДрон" имеет все шансы вытеснить из украинских полей классическую агротехнику. Основатель стартапа Юрий Передерий рассказал, что с помощью такого самолета, можно обработать поля втрое быстрее, и это заменит три опрыскивателя.

Мы это делаем в десять раз дешевле, учитывая оценку топлива. То есть, если наземному опрыскивателю нужно больше литра дизельного топлива для обработки одного гектара, то нам – только пол стакана воды. Летая, мы не уплотняем почву и не загрязняют подземные воды,

– пояснил Юрий Передерий.



Юрий Передрий – основатель стартапа "АероДрон"

Стартап GeoDesign.info

Geodesign.info – это аналитический онлайн-сервис, предоставляющий информацию о преимуществах и рисках открытия бизнеса и строительства, в зависимости от локации. Он вычисляет, где действуют запреты, в каком состоянии теплосети. Для предпринимателей по месту считает жителей, работников и даже их доходы за маршруты.

И таким образом мы знаем утренний трафик, и где нужно поставить киоск с кофе,

– рассказал основатель стартапа Иван Мыкуляк.



Иван Мыкуляк

Стартап "ПравоМен"

Юрист из Днепра Регина Бондаренко создала бота, который предоставляет юридические консультации. Идея создать такого карманного юриста пришла девушке на стажировке в прокуратуре. Там она столкнулась с тем, что многие люди не имеют понимания, куда идти или что делать даже в элементарных правовых ситуациях.



Регина Бондаренко создала стартап "ПравоМен"

Бот-помощник консультирует в мессенджере и оперативно советует, что делать в той или иной ситуации. Автор стартапа объяснила, что общая консультация оффлайн занимает две-три часа, а "ПравоМен" даст ответ за три минуты, а за шесть составит соответствующий документ.

Украинский фонд стартапов

Все эти разработки попали в топ-12 Украинского фонда стартапов. Это государственный фонд, который дает гранты перспективным и инновационным проектам на начальных стадиях их развития. Эксперты говорят, спросом будут стартапы так называемой четвертой промышленной революции.

Мы говорим о гуманоидных роботах, роботизации процессов, о IVR – то, что в виртуальной или дополненной реальности. Также сюда относится все, что касается блокчейна, виртуальных активов,

– отметил член наблюдательного совета Украинского фонда стартапов Александр Борняков.

Украинский рынок также требует новых агротехнологий и аналитических систем. Инвесторы в них заинтересованы, поэтому эти ниши талантливым предпринимателям не стоит обходить.