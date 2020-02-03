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      Какие украинские стартапы могут получить грант от государства: впечатляющие истории

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      Украинский фонд стартапов предоставляет финансирование компаниям на начальных стадиях их развития. Авторы лучших проектов могут получить гранты в размере от 25 до 75 тысяч долларов.

      Процесс отбора стартапов для предоставления грантов происходит на конкурсной основе. Проводится оценка проектов и отбор советом независимых инвестиционных экспертов.

      Обратите внимание: Как запустить стартап в 2020 году: лучшие советы для начинающих

      Стартап "АероДрон"

      Украинцы создали воздушного конкурента классической агротехнике. Для этого самолета не проблема обработать огромное поле, а в будущем патрулировать газо– или нефтепровод и тушить лесные пожары. Беспилотник может поднять до 60 килограммов веса, непрерывно летать до шести часов и преодолеть расстояние в 600 километров за один раз.

      стартап агротехнікаБеспилотный самолет для обработки полей.

      "АероДрон" имеет все шансы вытеснить из украинских полей классическую агротехнику. Основатель стартапа Юрий Передерий рассказал, что с помощью такого самолета, можно обработать поля втрое быстрее, и это заменит три опрыскивателя.

      Мы это делаем в десять раз дешевле, учитывая оценку топлива. То есть, если наземному опрыскивателю нужно больше литра дизельного топлива для обработки одного гектара, то нам – только пол стакана воды. Летая, мы не уплотняем почву и не загрязняют подземные воды,
      – пояснил Юрий Передерий.

       стартап агротехніка
      Юрий Передрий – основатель стартапа "АероДрон"

      Стартап GeoDesign.info

      Geodesign.info – это аналитический онлайн-сервис, предоставляющий информацию о преимуществах и рисках открытия бизнеса и строительства, в зависимости от локации. Он вычисляет, где действуют запреты, в каком состоянии теплосети. Для предпринимателей по месту считает жителей, работников и даже их доходы за маршруты.

      И таким образом мы знаем утренний трафик, и где нужно поставить киоск с кофе,
      – рассказал основатель стартапа Иван Мыкуляк.

      стартап IT-бізнес
      Иван Мыкуляк

      Стартап "ПравоМен"

      Юрист из Днепра Регина Бондаренко создала бота, который предоставляет юридические консультации. Идея создать такого карманного юриста пришла девушке на стажировке в прокуратуре. Там она столкнулась с тем, что многие люди не имеют понимания, куда идти или что делать даже в элементарных правовых ситуациях.

      стартап
      Регина Бондаренко создала стартап "ПравоМен"

      Бот-помощник консультирует в мессенджере и оперативно советует, что делать в той или иной ситуации. Автор стартапа объяснила, что общая консультация оффлайн занимает две-три часа, а "ПравоМен" даст ответ за три минуты, а за шесть составит соответствующий документ.

      Украинский фонд стартапов

      Все эти разработки попали в топ-12 Украинского фонда стартапов. Это государственный фонд, который дает гранты перспективным и инновационным проектам на начальных стадиях их развития. Эксперты говорят, спросом будут стартапы так называемой четвертой промышленной революции.

      Мы говорим о гуманоидных роботах, роботизации процессов, о IVR – то, что в виртуальной или дополненной реальности. Также сюда относится все, что касается блокчейна, виртуальных активов,
      – отметил член наблюдательного совета Украинского фонда стартапов Александр Борняков.

      Украинский рынок также требует новых агротехнологий и аналитических систем. Инвесторы в них заинтересованы, поэтому эти ниши талантливым предпринимателям не стоит обходить.

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      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Новости Украины Техно Новости Киева Новости Днепра Стартап IT-бизнес
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