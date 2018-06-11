Какие упражнения могут укрепить весь организм: ответ ученых

Ученые назвали вид упражнений, которые могут укрепить весь организм лучше, чем обычные кардио-тренировки и аэробика.

Ученые из университета Сиднея установили, что лучше на организм влияют силовые упражнения, пишет WorldHealth.net.

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Такие тренировки снижают риск преждевременной смерти от всех возможных болезней, в том числе и рака. К силовым упражнениям ученые относят все те, которые тренируют мышцы тела, а также планка, отжимания и подтягивания.

В исследовании, которое длилось 14 лет, проанализировали данные свыше 80 тысяч человек. Ученые отслеживали связь между силовыми тренировками и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

В результате, если добавить силовые упражнения к кардио-нагрузкам, то это на 23% снижает риск преждевременной смерти от любых болезней, и на 31% – от онкозаболеваний.

Участники эксперимента, которые выполняли только силовые упражнения, не уменьшили риск развития сердечно-сосудистых проблем. Заметный эффект имели лишь упражнения, в которых сочетались аэробика и силовые нагрузки. Ученые отмечают, что силовых нагрузок было достаточно для профилактики рака.

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