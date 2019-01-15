Какие вещества вызывают самую сильную зависимость

Психиатры собрали мнения относительно зависимостей у экспертов-наркологов. Оказалось, что самое сильное зависимость вызывает героин.

Об этом сообщает CNN.

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Различные исследователи оценивают угрозу формирования зависимости от какого-либо вещества по различным критериям:

вред организму человека;

рыночная стоимость препарата

уровень активизации нервных структур в мозге, ответственных за стимулирование желаний, влечений и удовлетворения;

вызывает ли длительное употребление препарата нервные расстройства;

легко ли от него отказаться.

Героин

Наркологи дали этому наркотику 3 балла из 3 возможных по силе воздействия на человека.

Кроме того, что он быстро вызывает зависимость, героин очень опасно из-за легкости передозировки. Летальный исход вызывает превышение дозы уже в 5 раз. У животных, на примере которых изучали этот наркотик, уровень дофамина увеличивался на 200%.

Кокаин

Кокаин препятствует работе мозга – передачи сигнала от одного нейрона к другому. По сути, мозг не понимает, что дофамин выделяется, поэтому работает сверх нормы.



Кокаин нарушает работу мозга

В ООН подсчитали, что по состоянию на 2012 год это вещество употребляли от 14 до 20 миллионов человек в мире. Во время экспериментов ученые выяснили, что уровень дофамина после употребления кокаина повышался в три раза выше нормы.

Никотин

Никотин – основное "действующее вещество" сигарет. Через легкие он быстро всасывается и достигает мозга.



Смертность от табака растет

Крысы, которым некоторое время вводили табак, позже имели выбор – получать его или нет. Однако они постоянно нажимали кнопку, после которой им делали инъекцию никотина. В 2002 году по оценкам ВОЗ было более 1 миллиарда курильщиков. Организация прогнозирует, что к 2030 году табак будет убивать более 8 миллионов человек ежегодно.

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После никотина уровень дофамина у животных "подскакивал" на 25-40%.

Барбитураты

Это препараты, которые являются гипноседативными. Их применяют в медицине как успокаивающие, снотворные и противосудожные. Однако, не все их применяют с лечебной целью.



Барбитураты могут привести к остановке дыхания

В низких дозах – могут вызвать эйфорию. В высоких – заканчиваться смертью, ведь способны подавлять процесс дыхания. Барбитураты нарушают химические процессы в мозге.

Продажа таких веществ только по рецепту врача существенно сократила количество людей, употребляющих препарат.

Алкоголь

Хотя он абсолютно легально продается чуть ли не в каждом магазине, его вредность эксперты оценили на 1,9 баллов из 3.



Алкоголь ежегодно убивает миллионы людей

Причем, чем больше животные пили, тем больше чувствовали удовлетворение и желание пить еще. Алкоголь серьезно влияет на работу мозга. Во время лабораторных опытов на животных уровень дофамина у них рос от 40 до 360%.

По данным ВОЗ ежегодно от болезней, которые провоцирует употребление алкоголя, умирают 3 миллиона человек.

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