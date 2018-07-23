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Какие вещи портят сон: перечень

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Пролистывание ленты новостей портит сон
Пролистывание ленты новостей портит сон / standard.co.uk

Здоровье человека зависит от ряда факторов, в том числе и от качественного сна. Поэтому нужно отказаться от нескольких вещей, чтобы сон оказался крепким и здоровым.

Стресс портит жизнь человеку, пишет Cosmo.

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Он вызывает выделение адреналина, ускоряет пульс, кровоснабжение и общую настороженность. А такие вещи негативно влияют на качество сна. Поэтому человек не может расслабиться и отдохнуть.

Не стоит идти спать на голодный желудок, но и нужно дать желудку все как следует переварить.

Намагайтеся не їсти нанічСтарайтесь не есть на ночь

Если вам сложно не листать ленту новостей, то откажитесь от смартфона хотя бы за 20 минут до сна. Так вы сможете успокоиться, расслабиться и настроиться на сон.

Даже если иногда приятно поспать в спортивном костюме или голым, то не стоит этим увлекаться. Для сна нужно выбирать легкие и тонкие ткани, которые должны быть свободными.

Избегайте просмотра фильмов и чтения книг, которые могут слишком увлечь вас. Перед сном можно почитать что-то что поможет вам расслабиться.

Дивіться Смотрите "легкие" фильмы перед сном

Бокал вина за несколько часов перед сном – хорошо, а вот стакан чего-нибудь покрепче может негативно повлиять на качество сна.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь LifeStyle
Источник: 24 Канал
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