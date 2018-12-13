Какие видеоработы на YouTube самые популярные среди украинцев: потрясающие факты

Как бы в Украине не старались прививать любовь к собственному продукту, а уже потом – ко всему прочему, но результаты неутешительны. На первые места рядовой украинец ставит желание, а не принципиальность вопроса.

Работа группы KAZKA на песню "Плакала" собрала 148 миллионов просмотров на YouTube, при этом 77 миллионов просмотров – в аудиоверсии этой композиции.

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На втором месте в украинском топе просмотров – песня российской группы "Две Маши". Их песня "Босая" собрала 68 миллионов просмотров.

Песни российской группы пользуются популярностью среди украинцев

Поп-группа "Время и Стекло" и их работа "Топ" собрали более 65 миллионов просмотров.

Далее идет совместная работа Монатика и Надежды Дорофеевой – клип на песню "Глубоко" получил 42 миллиона просмотров.

Совместный клип Монатика и Надежды Дорофеевой

На пятой строчке предпочтений украинцев – Артур Пирожков с композицией "Чика".

В топ-десятку попали также Ольга Полякова, Светлана Лобода, Егор Крид и Филипп Киркоров.

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