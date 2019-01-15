Какие виды боли наиболее болезненные

Сотрудники Института анестезиологии и исследования боли при Стэнфордском университете (США) составили рейтинг сильнейших видов боли.

Об этом сообщает "Медикфорум".

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В него вошли хронические боли, с которыми человек не способен справиться самостоятельно, без приема препаратов.

На первом месте – боль от воспаления тройничного нерва. Как отмечают специалисты, женщины в своих отзывах о боли, вызываемой воспалением тройничного нерва, характеризуют его даже сильнее болевых ощущений при родах.

Воспаление тройничного нерва – что это? Проявляется интенсивными, жгучими болями в лице, которые сравнивают с ударом электрическим током. Невралгия тройничного нерва встречается в 2-4 человек на 100 тысяч. Заболевание чаще встречается у женщин, чем у мужчин, и обычно развивается у людей старше 50 лет.

Воспаление тройничного нерва оказывает невыносимую боль

Боль от старых травм. Контролировать такую ​​боль невозможно – она способна возникнуть в любое время. По словам медицинских специалистов, люди недооценивают последствия когда-то полученных травм, тогда как они способствуют поражению тканей и суставов, ускоряют развитие дистрофических изменений в них. Особенно опасно, если травмы повторяющиеся или присутствует перегрузка, переохлаждение – может развиться воспалительный процесс, разрушающий ткани.

Боль, связанная с онкологическими заболеваниями. Боль чувствует каждый второй пациент онкологов, до 80% пациентов, при этом сталкиваются с сильной болью. Причинами болевого синдрома могут быть непосредственно поражения опухолью болевых рецепторов или нервов, а также лечебные манипуляции. Ученые сообщили, что даже при устойчивой ремиссии после химиотерапии при раке в конечностях могут сохраняться сильные боли.

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