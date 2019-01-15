Какие виды боли наиболее болезненные
Сотрудники Института анестезиологии и исследования боли при Стэнфордском университете (США) составили рейтинг сильнейших видов боли.
Об этом сообщает "Медикфорум".
Читайте также: Ученые показали, как чувствуют эмоции люди больные шизофренией
В него вошли хронические боли, с которыми человек не способен справиться самостоятельно, без приема препаратов.
На первом месте – боль от воспаления тройничного нерва. Как отмечают специалисты, женщины в своих отзывах о боли, вызываемой воспалением тройничного нерва, характеризуют его даже сильнее болевых ощущений при родах.
Воспаление тройничного нерва оказывает невыносимую боль
Боль от старых травм. Контролировать такую боль невозможно – она способна возникнуть в любое время. По словам медицинских специалистов, люди недооценивают последствия когда-то полученных травм, тогда как они способствуют поражению тканей и суставов, ускоряют развитие дистрофических изменений в них. Особенно опасно, если травмы повторяющиеся или присутствует перегрузка, переохлаждение – может развиться воспалительный процесс, разрушающий ткани.
Боль, связанная с онкологическими заболеваниями. Боль чувствует каждый второй пациент онкологов, до 80% пациентов, при этом сталкиваются с сильной болью. Причинами болевого синдрома могут быть непосредственно поражения опухолью болевых рецепторов или нервов, а также лечебные манипуляции. Ученые сообщили, что даже при устойчивой ремиссии после химиотерапии при раке в конечностях могут сохраняться сильные боли.
Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.
Выбор редакции
-
Сначала – отказаться от гражданства: в РФ хотят принимать на госслужбу "бывших украинцев"сегодня , 14:35
-
Смарт-браслеты Honor Band 4 и Honor Band 4 Running: характеристики и цена в Украинесегодня , 13:28
-
"Кровь" перед консульством РФ и столкновения: появились фото акции в поддержку моряков в Одессесегодня , 13:25