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      Какие виды транспорта были самыми популярными среди украинцев в 2019 году: статистика

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      В 2019 году украинцы больше всего летали и меньше всего ездили поездами / shpalta.media

      В 2019 году количество пассажиров поездов сократилось на 1,9%. А количество украинцев, которые выбрали для перемещения авиатранспорт, выросло на 8,8%.

      Всего в течение 2019 года услугами пассажирского транспорта воспользовались 4262,4 миллиона пассажиров. Такие данные приводит Госстат.

      Обратите внимание: В декабре количество безработных в Украине резко возросло: статистика

      По сравнению с 2018 годом пассажирооборот увеличился на 3,3%. В то же время услугами пассажирских перевозок воспользовались на 5% меньше украинцев, чем это было в 2018 году.

      пасажири транспорт
      Как менялся общий уровень пассажирооборота в Украине / www.ukrstat.gov

      Наибольший рост зафиксирован в авиационном транспорте Украины. За 2019 год пассажирооборот вырос на 16,1% и составляет 30 миллиардов 58 миллионов 600 тысяч пассажиро-километров. А количество пассажиров самолетов увеличилась на 8,8%, до 13,6 миллиона человек.

      В железнодорожном транспорте пассажирооборот сохранился на уровне 28 миллиардов 680 миллионов 800 тысяч пассажиро-километров. Однако количество пассажиров сократилось на 1,9%, до 155 миллионов человек.

      пасажирообіг
      Каким видом транспорта пользовались украинцы в 2019 году / www.ukrstat.gov

      Что такое пассажирооборот?Это перевозки определенного количества пассажиров на определенное расстояние и за определенный период. Измеряется в пассажиро-километрах.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Статистика авиация Железная дорога Транспорт
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