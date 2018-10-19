12:49
23 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сужение Киселева. Боярышня Захарова
      Вєсті Кремля
      21:27, 22 октября
      Вести.UA. Терминатор Витальевич. Какао Садового
      Вєсті.UA
      20:52, 22 октября
      Какую бизнес-империю спрятал скандальный ректор Згуровский за рубежом
      ЦРУ
      21:59, 18 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Государственные награды и не только
      Згадати все
      22:30, 19 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС

      Какие витамины способны укрепить здоровье осенью

      114 Читати новину українською
      Какие витамины способны укрепить здоровье осенью
      Какие витамины способны укрепить здоровье осенью

      С наступлением холодов и уменьшением количества солнечных часов организм требует особого ухода. Это касается витаминов.

      Врач Алексей Сиделковский отметил, какие витамины необходимы нам осенью и где их искать, пишет НВ.

      Читайте также: Не упражнения: что влияет на прочность костей

      1. Витамин А (ретинол)

      Этот витамин полезен для кожи, поскольку способен бороться с процессами старения, помогает организму в выработке коллагена. Ретинол применят и в борьбе с акне.

      Где искать: в тыкве, кураге, батате, яичных желтках и печени (особенно в печени трески).

      2. Витамин В6 (пиридоксин)

      Витамины группы B помогают бороться с проблемами нервной системы. Витамин В6 способен устранить проблемы с вниманием, памятью.

      Где искать: в отрубях (рисовых и пшеничных), бобовых, куркуме, орехах и семечках, чесноке, перце и паприке, укропе и базилике, шалфее, мяте и тому подобное.

      Горіхи
      Орехи

      3. Витамин В1 (тиамин)

      Этот витамин способен снять усталость, ощущение онемения или слабости в ногах и руках. Тиамин препятствует высыпаниям и раздражению кожи.

      Где искать: в подсолнечном семенах, кунжуте, кешью и арахисе, темном рисе и овсянке, пророщенной пшеницы, фисташках, капусте, картофеле и моркови, апельсинах и изюме.

      4. Витамин В7 (витамин Н или биотин)

      Полезен во время процесса метаболизма, придает организму бодрости, силы, укрепляет нервную систему. Биотин хорошо влияет на кожу, волосы и ногти.

      Где искать: в картофеле, томатах, капусте, свекле, шпинате, кукурузе, апельсине, яблоках, мясе, рыбе, молочных продуктах.

      Помідори
      Помидоры

      5. Витамин D3

      Чтобы избежать плохого настроения и быстрой утомляемости необходимо принимать витамин D3.

      Где искать: рыба, рыбий жир, икра. морепродукты, яичные желтки, грибы.

      6. Витамин С (аскорбиновая кислота)

      Это отличный антиоксидант, энергетик и средство от всех болезней.

      Где искать: в цитрусовых, капусте, киви, ананасах, шиповнике, рябине.

      via GIPHY

      7. Витамин Е (токоферол)

      Этот витамин помогает удерживать влагу в коже, нормализует гормональный баланс и ускоряет заживление.

      Где искать: в шпинате, семенах подсолнечника и растительных маслах, авокадо, орехах, рыбе, брокколи.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: LifeStyle Здоровье Профилактика заболеваний Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 19 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Военные арсеналы Украины под угрозой: будут ли новые диверсии?
      сегодня , 12:01 Военные арсеналы Украины под угрозой: будут ли новые диверсии?
      Юрій Бутусов
      Новая холодная война, ядерное оружие и "психопат с бестолковым оранжевым чучелом"
      сегодня , 11:00 Новая холодная война, ядерное оружие и "психопат с бестолковым оранжевым чучелом"
      Іван Яковина
      Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
      сегодня , 09:26 Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
      Ігор Саджениця
      Безкоштовні квартири і дешевий бензин: як терористи готуються до виборів на Донбасі
      сегодня , 08:41 Безкоштовні квартири і дешевий бензин: як терористи готуються до виборів на Донбасі
      Олексій Чибісов
      Чи треба Україні боятися зміни русла Дніпра
      22 октября , 22:00 Чи треба Україні боятися зміни русла Дніпра
      Ігор Лапін
      Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
       10 января , 16:03
      6 секс-позиций, которые ненавидят женщины
       11 марта , 23:00
      Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни
       3 ноября 2017 , 13:01
      За Савченко стоят конкретные люди: политики высказали свое мнение
       23 марта , 09:38
      В Харькове подросток из окна квартиры расстрелял прохожих: видео
       26 октября 2017 , 13:30
      Приятные новости с АТО: воины ВСУ, которые считались погибшими, выжили
       25 ноября 2017 , 08:32
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук