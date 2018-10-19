Какие витамины способны укрепить здоровье осенью

С наступлением холодов и уменьшением количества солнечных часов организм требует особого ухода. Это касается витаминов.

Врач Алексей Сиделковский отметил, какие витамины необходимы нам осенью и где их искать, пишет НВ.

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1. Витамин А (ретинол)

Этот витамин полезен для кожи, поскольку способен бороться с процессами старения, помогает организму в выработке коллагена. Ретинол применят и в борьбе с акне.

Где искать: в тыкве, кураге, батате, яичных желтках и печени (особенно в печени трески).

2. Витамин В6 (пиридоксин)

Витамины группы B помогают бороться с проблемами нервной системы. Витамин В6 способен устранить проблемы с вниманием, памятью.

Где искать: в отрубях (рисовых и пшеничных), бобовых, куркуме, орехах и семечках, чесноке, перце и паприке, укропе и базилике, шалфее, мяте и тому подобное.



Орехи

3. Витамин В1 (тиамин)

Этот витамин способен снять усталость, ощущение онемения или слабости в ногах и руках. Тиамин препятствует высыпаниям и раздражению кожи.

Где искать: в подсолнечном семенах, кунжуте, кешью и арахисе, темном рисе и овсянке, пророщенной пшеницы, фисташках, капусте, картофеле и моркови, апельсинах и изюме.

4. Витамин В7 (витамин Н или биотин)

Полезен во время процесса метаболизма, придает организму бодрости, силы, укрепляет нервную систему. Биотин хорошо влияет на кожу, волосы и ногти.

Где искать: в картофеле, томатах, капусте, свекле, шпинате, кукурузе, апельсине, яблоках, мясе, рыбе, молочных продуктах.



Помидоры

5. Витамин D3

Чтобы избежать плохого настроения и быстрой утомляемости необходимо принимать витамин D3.

Где искать: рыба, рыбий жир, икра. морепродукты, яичные желтки, грибы.

6. Витамин С (аскорбиновая кислота)

Это отличный антиоксидант, энергетик и средство от всех болезней.

Где искать: в цитрусовых, капусте, киви, ананасах, шиповнике, рябине.

7. Витамин Е (токоферол)

Этот витамин помогает удерживать влагу в коже, нормализует гормональный баланс и ускоряет заживление.

Где искать: в шпинате, семенах подсолнечника и растительных маслах, авокадо, орехах, рыбе, брокколи.

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