Какие витамины способны улучшить зрение: перечень

Глазам необходим отдых, а также те питательные вещества и витамины, без которых они не могут хорошо видеть и выдерживать повседневные нагрузки.

Поэтому для сохранения здоровья органа зрения необходимо принимать витамины, пишет "Страна Здоровья".

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За непрерывную работу сетчатки отвечает витамин А. Если в организме его недостаточно, то человек может плохо видеть при темноте и слабом освещении.

Витамин А содержится в моркови, абрикосах, помидорах, зеленом луке, сливочном масле, молочных продуктах, печени, рыбьем жире.

За импульсы от сетчатки глаза к головному мозгу отвечают витамины группы В, а за работу нервной ткани – В1. Дефицит последнего может привести к образованию глаукомы и снижению остроты зрения. В1 содержится в орехах, овощах, дрожжах, мясе, кукурузе, пшене, меде, печени

Когда у человека заметны разрушенные кровеносные сосуды – это признак недостатка витамина В2. Он является отличным помощником профилактики дистрофии роговицы глаза и борьбы с усталостью глаз. Кукурузные зерна, капуста, яичный желток и рыба обогащены рибофлавином.

Витамин В6 считается естественным транквилизатором и борцом с напряжением глаз, воспалением зрительного нерва и конъюнктивитом. Этот витамин есть в винограде, петрушке, чернике, финиках, яичном желтке, абрикосе и черносливе.

За кровоснабжение органов зрения отвечает витамин В12. Последний содержится в винограде, петрушке, чернике, финиках, яичном желтке, абрикосе и черносливе.

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