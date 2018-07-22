Какие вредные привычки могут вызвать гастрит

В последнее время гастрит встречается у каждого второго человека, этот диагноз иногда ставят даже маленьким детям.

1. Чаще всего от гастрита страдают чувствительные и эмоциональные люди. Они долго обдумывают конфликтные ситуации, передает 24apteka.

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Как объясняет наука психосоматика, причиной гастрита может быть длительное ощущение неопределенности в жизни, страдание от этого, подавление своих эмоций и чувств, неумение сказать "нет", желание для всех быть хорошими в ущерб себе.

2. Неправильное питание – основная из причин возникновения гастрита. Жареные, копченые, жирные, острые блюда – "враги" для желудка и здоровья в целом. Поэтому внимательно следите за режимом питания – ешьте каждые 3-4 часа небольшими порциями и не употребляйте кофе натощак.

3. Такие вредные привычки как курение и злоупотребление алкоголем почти всегда приводят к хроническому гастриту. Ведь слизистая оболочка желудка постоянно раздражается, ее защитный барьер нарушается и начинается воспалительный процесс.

4. Привычка плохо пережевывать пищу тоже может стать причиной возникновения гастрита – из-за этого нарушается процесс пищеварения, и слизистая раздражается. Впоследствии возникает дискомфорт в желудке, боль и изжога.

5. Если не следить за чистотой рук перед едой и плохо мыть продукты перед приготовлением блюда – риск пищевого отравления и воспаления желудочно-кишечного тракта возрастают в разы.

Что такое гастрит?

Это болезнь, при которой образуется воспаление оболочек желудка. Выделяют два типа гастритов: острый гастрит (острое воспаление желудка, вызванное внутренними раздражителями) и хронический гастрит (поражение слизистой оболочки желудка, что приводит к его постепенной атрофии).

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