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      Какие вредные привычки в питании мы получили в наследство от СССР

      151 Читати новину українською
      Вредное питание СССР
      Вредное питание СССР / warbibl.io.ua

      Из-за дефицита большинства продуктов питания во времена "совка", люди искали выход и были вынуждены готовить бесполезные блюда. Эти времена давно прошли, но привычки-то остались.

      Здоровье 24 собрало для вас список странных советских привычек, от которых следует избавиться в первую очередь:

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      Готовить странные салаты

      В супермаркетах можно купить продукты со всего мира, но мы все равно почему-то продолжаем строить майонезные монстры из соленых огурцов, колбасы и сухариков. Новогодний советский салат Оливье не имеет ничего общего с его французским тезкой, в который входила черная икра, каперсы и вареные раки. Сельдь под шубой – это творение дефицита, а не кулинарное искусство, как считали в СССР.

      Оселедець під шубою

      Сельдь, свекла, картофель, огурец и лук залитые майонезом – для чего мы это едим?

      Есть все с хлебом

      В "совке" был культ хлеба. Образы полей вошли в визуальную пропаганду, как образ мира и достатка, везде в столовых висели плакаты вроде "Хлеб – всему голова". Людей, переживших голод и войну, можно понять, но, что с нами не так? Почему на выброшенную картофелину мы смотрим спокойно, а кусок хлеба на полу воспринимаем как богохульство и бросаемся за ним, просим прощения и целуем? "Выбрасывать хлеб нельзя" – сидит в каждом украинце, но почему? Этого никто не может объяснить.

      Есть вареники, макароны, супы, бульоны и даже каши... Все нужно есть с хлебом! Но хлеб – это быстрые углеводы, которые вредны для организма и быстро превращаются в жировые отложения. Поэтому спросите себя, действительно ли вам вкусно есть все с хлебом? Возможно, это привычка, которую передали вам ваши родители?

      В СССР был культ хлеба

      Питание по расписанию, быстро и молча

      Трехразовое питание подавалось советскими диетологами, как вершина прогресса – мол, кто ест три раза в день, тот будет бодр, весел и счастлив. Но это не так! Современные исследования показывают, что нужно есть пять раз в день, но меньшими порциями. Также нет необходимости питания по графику. Это было создано лишь для большего контроля за работниками.

      via GIPHY

      Есть много консервов

      Полки советских магазинов похожи на пункты раздачи пайков для пострадавших от стихийного бедствия. Не было свежих фруктов, мяса и рыбы. Только консервы и колбасы. Сейчас консервы считают вредной пищей, которую стоит есть только в экстремальных условиях, если нет другого выхода. Все консервы проходят высокую термическую обработку и в них почти не остается полезных веществ, одновременно много канцерогенов.

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      Теги: Статьи Публикации Здоровье Здоровое питание СССР
      Источник: Здоров'я 24
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