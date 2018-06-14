Какие заболевания можно определить по состоянию глаз

Большое количество информации о здоровье человека врач-офтальмолог может узнать по состоянию глаз.

Глаза могут рассказать о 30 характеристик состояний здоровья, пишет OpticClub.

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Зрительная диагностика выявляет 34% случаев диабета, 39% – артериального давления выше нормы, 62% – высокого уровня холестерина.

Состояние глаз может говорить о наличии таких заболеваний

Красные точки на глазах, образовавшиеся на месте сосудов, которые треснули, свидетельствуют о наличии сахарного диабета. Светло-желтые круглые пятна вокруг глаз может свидетельствовать о высоком уровне холестерина в крови.

Аллергию, грибковые инфекции и воспалительные процессы могут определить по покрасневшим глазам.

Расплывчатые вещи и текст, невозможность сфокусировать взгляд свидетельствует не только о возрастных изменениях, это может быть следствием употребления антидепрессантов или антигистаминных препаратов. Также нечеткость зрения говорит о высоком давлении.

Об отслойке сетчатки могут свидетельствовать внезапные вспышки света и искры. В таком случае не стоит оттягивать с визитом врача.

Синдром сухого глаза возникает не только из-за долгого пребывания перед компьютером. Такой симптом появляется при наличии аутоиммунных заболеваний.

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