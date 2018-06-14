16:34
14 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
27°C 14°C
  • пятница
    29°C 18°C
  • суббота
    27°C 17°C
  • воскресенье
    29°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Джигурда идет в мэры Москвы. Окрещенные ракеты России
Вєсті Кремля
21:07, 13 июня
Вести.UA. Скромность Парубия. "Заслуги" политиков
Вєсті.UA
20:58, 13 июня
"Гаврилівські курчата": что же на самом деле стоит за успешным брендом
ЦРУ
09:00, 13 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Лечение

Какие заболевания можно определить по состоянию глаз

286 Читати новину українською
По состоянию глаз можно определить заболевание
По состоянию глаз можно определить заболевание / toimacctada.ml

Большое количество информации о здоровье человека врач-офтальмолог может узнать по состоянию глаз.

Глаза могут рассказать о 30 характеристик состояний здоровья, пишет OpticClub.

Читайте также: Как уберечь глаза от зрительного синдрома: ценные советы от Супрун

Зрительная диагностика выявляет 34% случаев диабета, 39% – артериального давления выше нормы, 62% – высокого уровня холестерина.

Состояние глаз может говорить о наличии таких заболеваний

Красные точки на глазах, образовавшиеся на месте сосудов, которые треснули, свидетельствуют о наличии сахарного диабета. Светло-желтые круглые пятна вокруг глаз может свидетельствовать о высоком уровне холестерина в крови.

Аллергию, грибковые инфекции и воспалительные процессы могут определить по покрасневшим глазам.

Расплывчатые вещи и текст, невозможность сфокусировать взгляд свидетельствует не только о возрастных изменениях, это может быть следствием употребления антидепрессантов или антигистаминных препаратов. Также нечеткость зрения говорит о высоком давлении.

Об отслойке сетчатки могут свидетельствовать внезапные вспышки света и искры. В таком случае не стоит оттягивать с визитом врача.

Синдром сухого глаза возникает не только из-за долгого пребывания перед компьютером. Такой симптом появляется при наличии аутоиммунных заболеваний.

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Лечение
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Яке "але" має закон про Вищий Антикорупційний суд в Україні
сегодня, 16:00 Яке "але" має закон про Вищий Антикорупційний суд в Україні
Віталій Шабунін 30
Путин пытается футболом прикрыть кровь, которую он проливает во всем мире
сегодня, 15:01 Путин пытается футболом прикрыть кровь, которую он проливает во всем мире
Юрій Бутусов 1042
Доступное жилье для людей должно начинаться с доступности его выбора
сегодня, 12:03 Доступное жилье для людей должно начинаться с доступности его выбора
Лев Парцхаладзе 624
ВНО – не зло: как изменилось отношение украинцев к тестированию
сегодня, 11:09 ВНО – не зло: как изменилось отношение украинцев к тестированию
163
День донора: несколько тезисов, которые убедят вас сдавать кровь
сегодня, 10:00 День донора: несколько тезисов, которые убедят вас сдавать кровь
Ірина Полицька 3320
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук