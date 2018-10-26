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      Какие запахи снижают аппетит: список

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      Топ-9 запахов для снижения аппетита
      Топ-9 запахов для снижения аппетита / ukrhealth.net

      Есть такие запахи, которые уменьшают тягу к сладкому и снижают аппетит. Поэтому использование натуральных ароматов или ароматических свечь могут стать приятным способом профилактики набора лишнего веса.

      Список запахов составил доктор Алан Хирш из США, возглавляющий Фонд изучения и лечения нарушений вкуса и обоняния, передает 24apteka.

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      1. Сладкий аромат ванили добавлает энергию и гармонизирует, повышает чувствительность и самооценку. Но будьте осторожны – ваниль часто вызывает аллергическую реакцию.

      2. Грейпфрут эффективно снижает аппетит и помогает справиться с негативным душевным состоянием.

      via GIPHY

      3. Аромат анисового масла тоже рекомендован для снижения аппетита. Но возможна индивидуальная непереносимость продукта.

      4. Укроп улучшает пищеварение, а его эфирные масла устраняют процессы гниения и помогают при метеоризме.

      5. Аромат черного перца помогает не только утолить голод, но и эффективно снизить вес.

      6. Мята улучшает пищеварение и также прекрасно утоляет аппетит.

      7. Яблочное эфирное масло помогает умерить аппетит и положительно влияет на нервную систему.

      8. Аромат банана тоже помогает похудеть.

      9. Розовое масло отлично расслабляет, борется с бессонницей и подавляет аппетит.

      via GIPHY

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Лечение Ожирение Советы
      Источник: 24 Канал
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