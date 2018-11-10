Какие запреты родителей вредят самооценке детей

На бессознательном уровне родители передают психологические запреты ребенку. Некоторые из них ухудшают его взаимодействие с другими людьми.

Об этом пишет украинский психолог и психотерапевт Мария Фабричева, информирует RBC-Lite.

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Когда родители каждый раз не позволяют ему быть собой, то они загоняют его в рамки, что впоследствии формируется в личности.

Психолог отметила, что на отношения ребенка с другими людьми или группой, влияют три запрета – "не относись", "не будь близким" и "не будь ребенком".

Запреты "не относись", "не будь близким" и "не будь ребенком".

Люди с запретом "не относись" испытывают дискомфорт в любой группе социума. Им трудно общаться в коллективе, поэтому они лучше будут находиться в одиночестве. Такие люди плохо относятся к привязанности.

Запрет "не будь близким" порождает страх быть лишним в отношениях. Это может возникнуть на новой ступени. К примеру, когда человек чувствует себя комфортно до женитьбы, а после – становится ревнивым, требовательным и тому подобное.

Люди с запретом "не будь ребенком", далеки от творчества и спонтанности. У них должен быть план действий, они продумывают все до мелочей. Еще одно следствие такого запрета – люди не могут расслабиться, они должны отвечать определенным шаблонам.

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