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      Какие запреты родителей вредят самооценке детей

      109 Читати новину українською
      Какие запреты родителей вредят самооценке детей
      Какие запреты родителей вредят самооценке детей / https://www.livestrong.com

      На бессознательном уровне родители передают психологические запреты ребенку. Некоторые из них ухудшают его взаимодействие с другими людьми.

      Об этом пишет украинский психолог и психотерапевт Мария Фабричева, информирует RBC-Lite.

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      Когда родители каждый раз не позволяют ему быть собой, то они загоняют его в рамки, что впоследствии формируется в личности.

      Психолог отметила, что на отношения ребенка с другими людьми или группой, влияют три запрета – "не относись", "не будь близким" и "не будь ребенком".

      Заборони Запреты "не относись", "не будь близким" и "не будь ребенком".

      Люди с запретом "не относись" испытывают дискомфорт в любой группе социума. Им трудно общаться в коллективе, поэтому они лучше будут находиться в одиночестве. Такие люди плохо относятся к привязанности.

      Запрет "не будь близким" порождает страх быть лишним в отношениях. Это может возникнуть на новой ступени. К примеру, когда человек чувствует себя комфортно до женитьбы, а после – становится ревнивым, требовательным и тому подобное.

      Люди с запретом "не будь ребенком", далеки от творчества и спонтанности. У них должен быть план действий, они продумывают все до мелочей. Еще одно следствие такого запрета – люди не могут расслабиться, они должны отвечать определенным шаблонам.

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      Теги: Здоровье Дети Психология
      Источник: 24 Канал
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