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      Какие зарплаты получают члены наблюдательных советов государственных банков: суммы

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      Какая зарплата у членов наблюдательных советов украинских государственных банков / коллаж 24 канала

      Члены наблюдательных советов украинских государственных банков получают зарплаты в размере от 200 до 500 тысяч гривен. По этому показателю лидируют "надзиратели" "Приватбанка" – они получают по пол миллиона гривен.

      В то же время меньше всего получают члены наблюдательного совета "Укргазбанка" – до 200 тысяч гривен, сообщает "Новое время – Бизнес".

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      Члены наблюдательных советов двух других государственных банков – "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" – получают зарплаты около 300 тысяч гривен.

      Например, Юлия Мецгер, которая по квоте президента в июле 2019-го была назначена в наблюдательный совет "Привата", получила за 6 месяцев 3,4 миллиона гривен. В частности, за октябрь вместе с надбавками она получила 580 тысяч.

      Похожие суммы получили и другие члены наблюдательного совета "Приватбанка" – Роман Сульжик и Ольга Томаш.

      Интересно, что зарплаты членов наблюдательных советов фактически соответствуют результатам их деятельности. Так, чем больше прибыли декларирует банк, тем выше зарплаты их "смотрящих".

      державні банки, зарплати наглядачів
      Сколько получают члены наблюдательных советов украинских государственных банков

      Что предусматривает работа наблюдательного совета банка?В первую очередь наблюдательный совет осуществляет защиту прав акционеров банков – в этом случае, в частности, государства. Интересы акционеров – это, прежде всего, получение прибыли. Так же члены наблюдательного совета осуществляют контроль за соблюдением стратегии развития банка.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Банки Деньги Зарплата Ощадбанк Приватбанк
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