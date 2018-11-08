Какие женщины чаще страдают от послеродовой депрессии
Исследование британских ученых установило, что женщины, которые рожают мальчиков, чаще страдают от послеродовой депрессии.
Об этом говорится в исследовании, которое провели ученые из Университета Кента в Великобритании, пишет Independent.
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У женщин, которые рожали мальчиков, риск развития депрессии после родов увеличивался на 71-79% по сравнению с теми женщинами, которые рожали девочек.
Какие женщины чаще страдают от послеродовой депрессии
Исследователи предполагают, что это может быть иммунная реакция женского организма на плод мужского пола.
Увеличивался и риск развития послеродовой депрессии у женщин, которые имели осложнения во время родов, этот показатель был на 147% выше, чем у тех женщин, чьи роды прошло легко.
• раздражительность;
• подавленность;
• резкие перемены настроения;
• страх перед неспособностью позаботиться о малыше.
Вывод ученых: женщины, родившие мальчиков, имеют больший риск развития послеродовой депрессии.
Женщины, родившие мальчиков, имеют больший риск развития послеродовой депрессии
Специалисты убеждены, что результаты исследования помогут медикам выявлять и поддерживать женщин, которые могут быть более склонны к развитию этого заболевания.
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