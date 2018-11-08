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      Какие женщины чаще страдают от послеродовой депрессии

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      Какие женщины чаще страдают от послеродовой депрессии
      Какие женщины чаще страдают от послеродовой депрессии / parents.com

      Исследование британских ученых установило, что женщины, которые рожают мальчиков, чаще страдают от послеродовой депрессии.

      Об этом говорится в исследовании, которое провели ученые из Университета Кента в Великобритании, пишет Independent.

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      У женщин, которые рожали мальчиков, риск развития депрессии после родов увеличивался на 71-79% по сравнению с теми женщинами, которые рожали девочек.

      Які жінки частіше страждають від післяродової депресії
      Какие женщины чаще страдают от послеродовой депрессии

      Исследователи предполагают, что это может быть иммунная реакция женского организма на плод мужского пола.

      Увеличивался и риск развития послеродовой депрессии у женщин, которые имели осложнения во время родов, этот показатель был на 147% выше, чем у тех женщин, чьи роды прошло легко.

       
      Послеродовая депрессия – симптомы
      Это реакция женского организма на стресс, которым для него оказываются роды. Основные симптомы:
      • тревога;
      • раздражительность;
      • подавленность;
      • апатия;
      • резкие перемены настроения;
      • частые плачи;
      • страх перед неспособностью позаботиться о малыше.

      Вывод ученых: женщины, родившие мальчиков, имеют больший риск развития послеродовой депрессии.

      Жінки, які народили хлопчиків, мають більший ризик розвитку післяпологової депресії
      Женщины, родившие мальчиков, имеют больший риск развития послеродовой депрессии

      Специалисты убеждены, что результаты исследования помогут медикам выявлять и поддерживать женщин, которые могут быть более склонны к развитию этого заболевания.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Психология Беременность и роды Депрессия
      Источник: 24 Канал
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