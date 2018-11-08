Исследование британских ученых установило, что женщины, которые рожают мальчиков, чаще страдают от послеродовой депрессии.

Об этом говорится в исследовании, которое провели ученые из Университета Кента в Великобритании, пишет Independent.

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У женщин, которые рожали мальчиков, риск развития депрессии после родов увеличивался на 71-79% по сравнению с теми женщинами, которые рожали девочек.



Какие женщины чаще страдают от послеродовой депрессии

Исследователи предполагают, что это может быть иммунная реакция женского организма на плод мужского пола.

Увеличивался и риск развития послеродовой депрессии у женщин, которые имели осложнения во время родов, этот показатель был на 147% выше, чем у тех женщин, чьи роды прошло легко.

Послеродовая депрессия – симптомы Это реакция женского организма на стресс, которым для него оказываются роды. Основные симптомы: • тревога;

• раздражительность;

• подавленность; • апатия;

• резкие перемены настроения; • частые плачи;

• страх перед неспособностью позаботиться о малыше.

Вывод ученых: женщины, родившие мальчиков, имеют больший риск развития послеродовой депрессии.





Женщины, родившие мальчиков, имеют больший риск развития послеродовой депрессии

Специалисты убеждены, что результаты исследования помогут медикам выявлять и поддерживать женщин, которые могут быть более склонны к развитию этого заболевания.

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