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Какие женские болезни можно вылечить оргазмом: ответ медиков

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Оргазм имеет лечебные свойства для организма женщины
Оргазм имеет лечебные свойства для организма женщины / Фото из открытых источников

Секс благотворно влияет на здоровье людей, а его продолжительное отсутствие несет угрозу для организма. Несмотря на то, что мужчины испытывают оргазм чаще, чем женщины, для представительниц прекрасного пола он имеет лечебные свойства.

Как рассказывают медики, испытав сексуальное наслаждение, иммунитет женщины начинает укрепляться, следовательно, секс помогает выздоравливать, пишет Ukrhealth.

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Кроме того, врачи отмечают, что оргазм приводит в норму менструальный цикл у женщин, а как следствие у них увеличиваются шансы забеременеть. Также, он ликвидирует менструальные синдромы, тошноту, судороги, головную боль и боль в других органах.

Медики объясняют, что во время этого физиологического состояния в матке сокращаются мышцы, при этом в головном мозге женщины высвобождаются химические вещества, которые облегчают боль.

Благодаря оргазмам улучшается циркуляция крови, что в свою очередь, помогает работе сердечно-сосудистой системы. Так, в первую очередь улучшается поступление крови к органам малого таза, возможно снижение риска появления варикоза. В свою очередь улучшенное кровообращение благодаря сексу дает возможность избежать появления тромбов, а дыхание во время оргазма положительно влияет на работу легких.


Оргазм полезно влияет на организм и здоровье женщины

Отмечается, что если женщина регулярно испытывает оргазм во время полового акта, то это позволяет ей оставаться молодой, здоровой, красивой, повышает ее самооценку и улучшает психологическое состояние.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Лечение Здоровье Здоровая жизнь LifeStyle Секс Женское здоровье
Источник: 24 Канал
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