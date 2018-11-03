Какие знаки зодиака живут дольше, а какие меньше

Астрологи утверждают, что расположение звезд в в день рождения человека определяет картину долголетия. По их словам, звездный небосвод обязательно учитывает не только дату рождения, но и в дальнейшем закладывает в человеческий ген количество лет, составляя код его долголетия, и для каждого человека и знака зодиака он является индивидуальным.

Представители какого же знака зодиака проживут больше? Об этом пишет ресурс "Сегодня".

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Овен

Результат этого знака по долголетию впечатляет. Овнам свойственно выживать при любых обстоятельствах и преодолевать все трудности судьбы. Оба пола могут не сомневаться в количеством прожитых лет – им отведена граница от 82 лет. На рубеже 80-летия они полностью осознают свое предназначение и гордятся собственным прошлым только тогда, когда они его прожили в спокойных условиях.

Телец

Представители этого знака зодиака – настоящие любимцы судьбы, и путь их жизни не заканчивается после 80 лет. Они могут при рациональном и размеренном ритме жизни быть счастливыми и после 85 лет. Правда такая цифра количества земных лет будет соответствовать действительности, если знак начнет соблюдать особую диету, подсчитывать калории и не расстраиваться по пустякам.

Близнецы

Представители этого знака зодиака демонстрируют неплохие показатели по количеству лет, правда больше всего среди лидеров первенства долгожительства здесь фигурируют женщины – их возрастная группа доходит до 85 лет. Это свидетельствует о том, что женский пол смотрит на жизнь с оптимизмом и верит в лучший его сторону. Главная для них условие – иметь комфортные условия для жизни в старости. В отношении мужчин, то им также суждено прожить до 80 лет. В целом чтобы сохранить силу и бодрость духа, близнецам следует много времени проводить на воздухе и практиковать дыхательную гимнастику.

Рак

Этот знак имеет достаточно мизерный шанс прожить долго. Так, мужчинам-ракам суждено прожить немного дольше чем 65 лет, зато женщины могут рассчитывать на еще дополнительные 3 года. Главная причина такого низкого показателя – частые стрессы и переживания по разным причинам. Поэтому, специалисты рекомендуют ракам еще в молодости пересмотреть рацион питания, и тогда у них появится шанс продлить век своей жизни. Также лучшим стимулом для оздоровления и обеспечения себя хорошим настроением могут стать пешие прогулки.

Лев

Этот знак является обладателем показателя среднего уровня прожитых лет. Планка жизненного критерия здесь редко доходит до 71 года, а причиной тому является сердечная недостаточность. Если лев хочет прожить долго, то ему не следует брать на свои плечи весь груз, волноваться и подвергаться панике.

Дева

Представители этого знака имеют неплохие шансы преодолеть жизненную планку в 85 лет, а весь секрет состоит в их дружелюбии. Также для дев здоровый образ жизни – не пустой звук, а настоящий лозунг жизни. В то же время их дисциплинированность дает возможность трезво смотреть на жизнь, и таким же взглядом оценивать обстановку вокруг себя. Однако частые колебания настроения и здоровья могут нарушить закономерность их жизненной устойчивости.

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Весы

Дисбаланс между гармонией и уравновешенностью почти всегда склоняет представителей этого знака к переживаниям. Чтобы прожить полноценную жизнь и наслаждаться его приятными моментами, весам стоит акцентировать внимание на здоровье и постоянно избегать неприятных ситуаций. Для обоих полов здесь отметка жизненного уровня превышает цифру в 85 лет.

Скорпион

Этому знаку судьба не дает возможности прожить долгую жизнь, поэтому обычно скорпионы не доживают до 68 лет. Это говорит о том, что различные заболевания они не спешат лечить, поэтому количество земных лет у них самое низкое среди других знаков зодиака. Но если представитель этого знака ценит свое самочувствие и ему уделяет достаточно внимания, то жизненный рубеж может в отдельных случаях для всех статей превысить указанную цифру.

Стрелец

Уровень продолжительности жизни этого знака практически не отличается от его предыдущего соседа. Так, для обоих полов возраст иногда может превысить отметку в 69 лет. Все это является следствием устойчивого образа жизни стрельцов. И если этот знак хочет стать одним из старожилов, то с раннего возраста нужно пересмотреть свой распорядок дня и научиться планировать собственные дела, ведь гармония с самим собой – главный критерий количества земных лет.

Козерог

Настоящие лидеры по количеству прожитых лет. Для них важно придумать правильную позицию, не подпустит к себе хронические болезни. Оба пола могут вполне счастливо прожить до 86 лет. А результат их долголетия кроется во внимательном отношении к самим себе.

Водолей

Одной из проблем для этого знака являются хронические простудные заболевания. Поэтому, водолеям следует бережно относиться к своему здоровью, и тогда они смогут прожить более 72 лет. Больше в плане здоровья представителям этого знака фактически не на что жаловаться, поэтому они вполне могут встретить старость при полном здоровье и твердой памяти.

Рыби

Эти чувствительные натуры характерны лишь средним уровнем продолжительности жизни. В частности, для мужчин возраст земного пребывания редко доходит до отметки в 70 лет, в то время, зато женщины могут поспорить с судьбой до 74 лет. Но не все так печально, астрологи неоднократно убеждались в живучести этого знака.

Напомним, по словам дерматолога Татьяны Коломиец, обычно у мужчин признаки старения начинают проявляться значительно быстрее и интенсивнее, чем у женщин.

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