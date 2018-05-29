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Какие звезды посетили показ Louis Vuitton Resort 2019: стильная фотоподборка

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Звездные гости Louis Vuitton Resort 2019
Звездные гости Louis Vuitton Resort 2019 / vogue.ua

28 мая на юге Франции в музее Fondation Maeght состоялся показ модной круизной коллекции Louis Vuitton Resort 2019. На фэшн-событие заглянули такие знаменитости как Эмма Стоун, Сиенна Миллер, Леа Сейду и другие.

На модный показ Louis Vuitton Resort 2019 в сад-музей современного искусства приехали известные фэшн-блоггеры, редакторы глянцевых журналов и голливудские звезды, которые первыми оценили образы из новой коллекции креативного директора бренда Николя Гескьера и стилиста Грейса Коддингтона.

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Среди самых известных гостей можно было увидеть как посла бренда Эмму Стоун, актрису Сиенну Миллер и Лею Сейду, новоиспеченного холостяка Джастина Теру, Софи Тернер, Дженнифер Коннелли, Изабель Юппер и многих других. Звезды отметились похожими стильными образами, которые затмевали красную дорожку события не менее самих моделей в новой круизной коллекции.


Емма Стоун


Джастин Теру


Леа Сейду


Софи Тернер


Сиенна Миллер


Дженнифер Коннелли


Изабель Юппер


Марина Фуа


Камелия Джордана


Сиенна Миллер и Рут Негга


Едвард Еннинфуль и Грейс Коддингтон


Софи Тернер и Лора Херриер

Теги: LifeStyle Мода Голливуд
Источник: 24 Канал
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