В каких отраслях работать, чтобы стать миллионером: инфографика
Где люди с достатком более 5 миллионов долларов заработали свои деньги? Компания Wealth-X составила список самых прибыльных сфер.
Самым прибыльным оказался банкинг, а вот в области "еда и напитки" свои миллионы смогли заработать лишь 3,8% предпринимателей, отмечает Business Insider.
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Рейтинг самых прибыльных отраслей
- Банкинг и финансы
Около 30% предпринимателей заработали свои деньги именно в этой сфере, в их числе – генеральный директор JPMorgan Chase Джеймс Даймон.
- Потребительские услуги
Около 16% людей, которые имеют состояние 5 миллионов долларов, заработали свое состояние в области потребительских услуг.
- Некоммерческие и общественные организации
В этой сфере свои миллионы заработали более 7% предпринимателей.
- Недвижимость
На недвижимости заработали свое состояние 5,4% людей. Например, самым богатым девелопером Америки является Стивен Росс с чистым капиталом в 7,6 миллиардов долларов.
- Здравоохранение
Около 5% предпринимателей имеют свои 5 милллионов благодаря сфере здравоохранения.
- Технологии
По данным исследования, в области технологии свое состояние заработали 4,7% предпринимателей, в том числе Билл Гейтс и Марк Цукерберг.
- Производство
А в производстве заработали свое состояние 4,1% предпринимателей.
- Гостиничный бизнес и развлечения
Так же, как и в сфере производства свое состояние в области гостиничного бизнеса заработали 4,1%.
- Строительство и производство техники
В этой сфере – 3,9% предпринимателей заработали свои деньги.
- Еда и напитки
А в этой сфере, по данным Wealth-X, смогли заработать лишь 3,8%.