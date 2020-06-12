Где люди с достатком более 5 миллионов долларов заработали свои деньги? Компания Wealth-X составила список самых прибыльных сфер.

Самым прибыльным оказался банкинг, а вот в области "еда и напитки" свои миллионы смогли заработать лишь 3,8% предпринимателей, отмечает Business Insider.

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Рейтинг самых прибыльных отраслей

Банкинг и финансы

Около 30% предпринимателей заработали свои деньги именно в этой сфере, в их числе – генеральный директор JPMorgan Chase Джеймс Даймон.

Потребительские услуги

Около 16% людей, которые имеют состояние 5 миллионов долларов, заработали свое состояние в области потребительских услуг.

Некоммерческие и общественные организации

В этой сфере свои миллионы заработали более 7% предпринимателей.

Недвижимость

На недвижимости заработали свое состояние 5,4% людей. Например, самым богатым девелопером Америки является Стивен Росс с чистым капиталом в 7,6 миллиардов долларов.

Здравоохранение

Около 5% предпринимателей имеют свои 5 милллионов благодаря сфере здравоохранения.

Технологии

По данным исследования, в области технологии свое состояние заработали 4,7% предпринимателей, в том числе Билл Гейтс и Марк Цукерберг.

Производство

А в производстве заработали свое состояние 4,1% предпринимателей.

Гостиничный бизнес и развлечения

Так же, как и в сфере производства свое состояние в области гостиничного бизнеса заработали 4,1%.

Строительство и производство техники

В этой сфере – 3,9% предпринимателей заработали свои деньги.

Еда и напитки

А в этой сфере, по данным Wealth-X, смогли заработать лишь 3,8%.