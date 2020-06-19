В сферу управления Министерства культуры и информационной политики Украины перешли 7 объектов культурного наследия во Львовской области.

В управление получили Подгорецкий, Олесский, Золочевский замки, Пятничанскую башню, монастырь капуцинов и костел Св. Антония в поселке Олеско, а также костел Воздвижения и Св. Иосифа в Подгорцах. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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Он пояснил, что теперь Львовская национальная галерея искусств имени Б.Г. Возницкого, на баланс которой переданы эти объекты, сможет использовать для их надлежащего содержания и реставрации средства государственного бюджета.

Они пользовались помещением, однако не могли инвестировать в развитие. Как следствие, происходило их разрушение. И это не только трещины на стенах,

– сообщил Александр Ткаченко.

"Риск ущерба для культурного наследия нашего государства – колоссальный. Экспозиции и ценности, которые там есть, хранятся в ужасных условиях без надлежащей на это охраны", – добавил Ткаченко.

Министр рассказал, что проведут капитальные полноценные реставрационные работы – освещение, ремонт, охранная система, инфраструктура, промо, досуг и интерактив. Также планируют привлечь меценатов.

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"Параллельно министерство разрабатывает план их стретегического развития. И речь идет не только о ремонте, который позволит полноценно эксплуатировать достопримечательности, но и об использовании их для бизнеса в сфере креативных индустрий: проведение фестивалей, съемка фильмов, рекламы, сериалов и других креативных проектов", – заявил Ткаченко.