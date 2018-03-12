Каким будет курс доллара в Украине на этой неделе

Курс доллара на этой неделе, с 12 по 18 марта, в дальнейшем будет падать. Ожидается, что наличный доллар в банках будет торговаться в районе 25 гривен 50 копеек и 25 гривен 90 копеек.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на еженедельный прогноз форекс-компании "Альпари".

"На неделе, начался, мы ждем дальнейшее снижение курса доллара. Безналичный доллар может снизиться за неделю до 25,6 гривны, а наличный доллар в банках торговаться около 25,5/25,9 гривни", – говорится в сообщении компании.

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Также отмечается, что на прошлой неделе курс доллара к гривне падал во всех сегментах валютного рынка на 1,5-2,1%. При этом падение "зеленого" заметно ускорилось. Так, с 5 марта официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26 гривен 54 копеек до 26 гривен 9 копеек, или на 1,7%.

По данным регулятора, средневзвешенный курс доллара на межбанке за это же время снизился с 26 гривен 48 копеек до 25 гривен 93 копеек, или на 2,1%.

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26 гривен 43 копеек/26 гривен 74 копеек до 25 гривен 96 копеек/26 гривен 34 копеек.

Следовательно, покупка доллара снизилась на 1,8%, а продажи – на 1,5%.