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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Каким будет курс доллара в Украине в конце года: прогноз экспертов

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Каким будет курс доллара в Украине в конце года
Каким будет курс доллара в Украине в конце года / dt.ua

Курс доллара к концу 2018 году колебаться в пределах 29 гривен за один американский "зеленый".

Об этом рассказал финансовый эксперт Алексей Кущ в комментарии "Апострофу".

"Я думаю, что осенью будет тестироваться отметка 28 гривен за доллар. А зимой следующего года – отметка 30 гривен за доллар", – сказал Куст.

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Старший аналитик инвестиционной компании "Альпари" Вадим Иосуб прогнозирует к концу года курс доллара в 30 гривен. Но непосредственно цифры в обменниках будут зависеть от отношений НАК "Нафтогаз Украины" с российским "Газпромом" и цены закупки Украиной природного газа.

Старший аналитик "Forex Club" Андрей Шевчишин также уверяет, что до конца года курс гривны остановится на отметке в 29 гривен.

Напомним, по словам экономистов, укрепление национальной валюты будет наблюдаться в течение марта, доллар будет стоить 26 – 27 гривен.

Теги: Новости Украины Доллар-Гривна Курсы валют Доллар
Источник: 24 Канал
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