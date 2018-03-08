Каким будет курс доллара в Украине в конце года: прогноз экспертов

Курс доллара к концу 2018 году колебаться в пределах 29 гривен за один американский "зеленый".

Об этом рассказал финансовый эксперт Алексей Кущ в комментарии "Апострофу".

"Я думаю, что осенью будет тестироваться отметка 28 гривен за доллар. А зимой следующего года – отметка 30 гривен за доллар", – сказал Куст.

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Старший аналитик инвестиционной компании "Альпари" Вадим Иосуб прогнозирует к концу года курс доллара в 30 гривен. Но непосредственно цифры в обменниках будут зависеть от отношений НАК "Нафтогаз Украины" с российским "Газпромом" и цены закупки Украиной природного газа.

Старший аналитик "Forex Club" Андрей Шевчишин также уверяет, что до конца года курс гривны остановится на отметке в 29 гривен.

Напомним, по словам экономистов, укрепление национальной валюты будет наблюдаться в течение марта, доллар будет стоить 26 – 27 гривен.