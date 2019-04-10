Каким будет курс доллара в Украине в следующие 5 лет

Курс доллара к гривне в течение 2019 года будет на уровне 28 гривен 70 копеек за доллар. Такое прогнозирует Международный валютный фонд. А еще МВФ обновил прогноз по курсу гривны на период до 2024 года.

При этом номинальный внутренний валовой продукт Украины в 2019 году составит 134,887 миллиарда долларов, говорится в материалах к апрельскому обзору МВФ "Перспективы мировой экономики".

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МВФ также прогнозирует, что курс гривны к доллару будет постепенно снижаться до:

30 гривен за доллар в 2020 году,

30 гривен 50 копеек за доллар в 2021 году,

31 гривны за доллар в 2022 году,

31 гривны 50 копеек за доллар в 2023 году,

31 гривны 90 копеек за доллар в 2024 году.

Накануне международное рейтинговое агентство Fitch спрогнозировало, что до конца 2019 года доллар будет стоить 28 гривен 86 копеек.

В то же время аналитики инвестиционного банка Morgan Stanley полагают, что до конца 2019 года доллар будет стоить 31 гривну.

Что такое Валовой внутренний продукт?Стоимость конечной продукции (товаров и услуг), произведенной резидентами Украины, за определенный период времени. ВВП является одним из важнейших показателей развития экономики, который характеризует конечный результат производственной деятельности экономических единиц-резидентов в сфере материального и нематериального производства.