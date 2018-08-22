Каким будет курс гривны в 2019 году: прогноз Минфина

Среднесрочная стратегия управления государственным долгом на 2018-2020 года, утвержденная Кабинетом министров предусматривает укрепление курса гривны в 2019 году до 29,4 гривны за доллар после девальвации в текущем году до 30,1 гривны.

Об этом сообщат "Интерфакс-Украина".

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Еще через год, в 2020, ожидается снижение курса гривны до 30,2 гривен за доллар.

Вместе с тем отмечено, что профессиональные участники рынка прогнозируют постепенное усиление курса гривны к доллару США в течение следующих пяти лет в рамках нормализации денежно-кредитной политики.

С точки зрения управления государственным долгом, потенциальное укрепление гривны до 2020 года оптимизирует расходы на обслуживание госдолга Украины, номинированного в иностранной валюте,

– говорится в стратегии.

Также Минфин добавляет, что постепенное повышение номинального обменного курса способствует достижению долгосрочного равновесия реального эффективного обменного курса, который, по данным Международного валютного фонда, несколько занижен на сегодня.