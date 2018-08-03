Каким будет курс гривны в конце 2018 года

Министерство экономического развития Украины прогнозирует, что в конце 2018 года обменный курс гривны к доллару составит 28,5 гривны за 1 доллар.

Об этом говорится в прогнозе Минэкономразвития по экономическому и социальному развитию Украины на 2019-2021 года.

Согласно первому сценарию, который предлагается принять в качестве базового, в среднем через год обменный курс гривны к доллару составит 27,5 гривны за доллар в 2018 году, в 2019 году – 28,2 гривны за доллар, в 2020 году – 29,7 гривны за доллар, в 2021 году – 30,4 гривны за доллар.

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Согласно этому сценарию, по состоянию на конец 2019 года доллар в Украине будет стоить 29,4 (± 2) гривны за доллар, в 2020 году – 30,2 (± 2) гривны за доллар, в 2021 году – 30,7 гривны за доллар .

К слову, по данным Национального банка Украины, 3 августа курс доллара составляет 27,1 гривны.