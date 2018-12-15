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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Каким будет лидер Единой церкви и о Томосе как оружии в войне против РФ: мнение эксперта

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      Объединительный собор – историческое событие, а потому его решения должны быть основательными. Сейчас перед иерархами стоит очень весомый выбор и обязанность – они должны избрать председателя новой Украинской поместной церкви. Украинцы ждали этого тысячелетиями. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал общественный деятель и сокоординатор инициативной группы "Томос-2018" Мирослав Гай.

      Какой человек должен возглавить Единую церковь

      – Решения Собора должны быть такими, которые нельзя будет обжаловать. Они должны удовлетворить всех, потому что это – действительно Объединительный собор. Переговоры проходили перед Собором, то есть туда пришли люди уже готовые, но есть много технических деталей, нюансов, предложения, которые нужно обсудить. Все, кто пришел на Софийскую площадь – уже часть истории. Пусть Объединительный собор продолжается хоть до ночи, чтобы договорились мирным путем и вынесли решение.

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      – Вопрос Томоса и объединения церквей – это не только вопрос веры православия, это также вопрос национальной безопасности. Нам сейчас нужен такой человек, который был бы мудрым, был бы дипломатом и одновременно имел крепкую руку, был бы готов к серьезным решениям. Этот исторический момент происходит, когда у нас есть внешняя угроза, Российская Федерация планирует провокации и сделает все, чтобы максимально испортить этот процесс. Поэтому предстоятелем должен быть человек, который готов к таким вызовам

      – Я не сторонник Московского патриархата, я вообще негативно отношусь к Русской церкви как представителям КГБ. Однако знаю, что там есть много патриотических людей, которые хотели бы перейти в Украинскую православную церковь, им просто под давлением не дают этого сделать.

      Что значит патриарх Филарет для истории Украины

      – Возглавит или не возглавит Филарет объединенную церковь – он уже историческая фигура. Человек, который положил всю свою жизнь на алтарь. Если действительно не возглавит, то вообще выглядит величественным человеком, который в жертву принесл такую ​​возможность. Если возглавит – хорошо, потому что это, пожалуй, самый достойный кандидат на эту должность.

      Філарет
      Патриарх Филарет

      – Со всех сторон Филарет – это человек, который войдет в учебники по истории Украины, во все церковные летописи, как великий человек, стоявший у истоков процесса формирования Единой православной церкви в Украине и объединения церквей. Кто бы что ни говорил, Филарет играл и будет играть важную роль в украинской церковной жизни, а также и в общественной и политической жизни. А после получения Томоса он станет фигурой планетарного масштаба, – отметил Гай.

      Украинская автокефалия и гибридная война России

      – За автокефалию в Украине молятся и православные, и католики, и мусульмане. Это такое глобальное событие, которое превратилось не только в церковное, но и в общеполитическое. Мы шли к этому тысячу лет. В условиях современной гибридной агрессии Российская Федерация начала использовать церковь как один из рычагов влияния на украинцев. Через своих священников Россия использует церковь как агитационную платформу, а также разветвленную сеть разведки.

      – В дальнейшем Россия не сможет манипулировать верующими, ведь Украинская автокефальная церковь уничтожит рычаги влияния РФ

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      – Традиции празднования религиозных праздников для верующих не изменятся. Не претерпевают изменений ни каноны, ни молитвы, ни устоявшиеся религиозные законы. Ничего не поменяется, кроме комфорта. Отныне, если вы будете крестить ребенка, то не будут возникать вопросы о принадлежности к разным церквям. Священники не смогут отказаться от отпевания наших героев, отдавших жизнь за свободу Украины.

      Больше – смотрите в программе.

      Теги: Единая поместная церковь Томос Новости Украины Религия УПЦ МП Новости Киева Украина – Россия УПЦ КП Филарет
      Источник: 24 канал
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