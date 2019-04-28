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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
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      Каким будет президентство Зеленского и когда уменьшатся тарифы на газ, – топ-5 видео недели

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      Видео недели
      Видео недели / 24 канал

      24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

      Суд приостановил переименование УПЦ МП

      Окружной административный суд Киева удовлетворил иск УПЦ МП об отмене приказа Министерства культуры, по которому она должна изменить официальное название до 26 апреля 2019 года. Таким образом суд приостановил процесс переименования УПЦ Московского патриархата. В Православной церкви Украины отреагировали на это решение и отметили, что ни один суд не сможет "сделать Московский патриархат – не московским".

      Смотрите видео: как в ПЦУ отреагировали на решение суда

      Уменьшение тарифов на газ

      Украинский премьер Владимир Гройсман отметил, что предлагал украинскому правительству уволить главу правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, если тот не снизит тарифы на газ, и "Нафтогаз" этот ультиматум услышал. "Нафтогаз" все же согласился на условия Кабинета министров по урегулированию цены на газ. Следовательно, с 1 мая население Украины будет платить за газ меньше - 8,25 гривны за кубометр. В то же время согласованный между Кабмином и "Нафтогазом" механизм позволяет не только избежать повышения стоимости газа, но и уменьшить цену.

      Что происходит с тарифами на газ в Украине: смотрите видео

      Сколько будет стоить переезд АП с Банковой

      Перенос Администрации президента с улицы Банковой в Киеве будет стоить десятки миллионов долларов. Такую идею предложил лидер президентской гонки Владимир Зеленский. Экс-замглавы АП Дмитрий Шимкив в комментарии 24 каналу рассказал, что переезд АП с Банковой станет непонятным для большинству людей. Шимкив считает, что теоретически возможно перевезти все из АП, но на это необходимо потратить время и ресурсы. Он высказал предположение, что переезд можно организовать за год. Однако, остается вопрос денег и бюджета.

      Что известно о переносе Администрации президента: смотрите видео

      Взрыв в шахте на Луганщине

      На шахте "Схидкарбон" в Юрьевке взорвался метан. Из-под завалов шахты-копанки достали тела всех 17 погибших горняков. Инцидент произошел в шахте на неподконтрольной правительству Украины территории Луганской области в четверг, 25 апреля. По предварительным данным, произошел взрыв метана. Авария случилась около 11 утра 25 апреля. Вместе с тем, взрывы на шахте продолжались и в ночь с 25 на 26 апреля, поскольку выделялся газ метан из вырубок.

      Смотрите видео: что известно о взрыве на шахте в так называемой "ЛНР"

      Президентство Зеленского: худший и лучший сценарий

      Утопия по сценарию "Слуги народа" или хаос государственной власти? Пока ЦИК готовится объявить официальные результаты, эксперты уже прогнозируют, каким будет президентство Владимира Зеленского. Попытались представить два сценария развития событий и журналисты 24 канала.

      Каким может быть президентство Зеленского: смотрите видео

       

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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Тарифы на газ Тарифы Новости политики Видеоблоги Новости Луганска Администрация Президента Видео недели Газ УПЦ МП
      Источник: 24 канал
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