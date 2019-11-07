Каким будет уровень инфляции в следующие 3 года: прогноз

Министерство развития экономики прогнозирует, что в следующие три года уровень инфляции в Украине стабильно будет снижаться. При этом в Кабмине прогнозируют два варианта – базовый и более оптимистический. Здесь все зависит от уровня инвестиций в украинскую экономику.

Оба прогноза на своей странице в фейсбуке опубликовал министр развития экономики Тимофей Милованов.

Важно: Средняя зарплата в Украине будет расти: прогноз до 2022 года

Базовый прогноз инфляции:

5,5% – 2020 год;

5,3% – 2021 год;

5,1% – 2022 год.

Оптимистический прогноз инфляции:

5,8% – 2020 год;

5,0% – 2021 год;

5,0% – 2022 год.

Разница между базовым и оптимистическим прогнозами в уровне инвестиций в экономику. В оптимистическом сценарии на 3 миллиарда больше внешних инвестиций,

– пояснил министр.

Интересно: Официально самая высокая средняя зарплата по стране в Мариуполе: инфографика

Для того, чтобы реализовался оптимистический сценарий, нужен лучший бизнес-климат, отсутствие коррупции во власти и на местах, работоспособная судебная система и реформы, в частности, либеральный рынок земли и приватизация.

"При оптимистическом сценарии инфляция будет немного выше в первый год – на 0,3%. Вследствие увеличения активности из-за инвестиций. А в последующие годы инфляция будет немного ниже – на 0,3% и 0,1% соответственно. Это произойдет вследствие увеличения производства и добавленной стоимости в экономике – после того, как заработают инвестиции", – Тимофей Милованов.

Что такое инфляция?Инфляция – это, фактически, обесценивание денег. Она проявляется с ростом общего уровня цен на фоне снижения покупательной способности денег. То есть, когда за одни и те же деньги в разные периоды можно купить разное количество товара.