11:55
7 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля: Привилегии для алкоголиков в России. Путин летописец
      Вєсті Кремля
      21:49, 6 ноября
      Вести.UA: Порошенко охотится на Богдана. Лукашенко любит "Слугу народа"
      Вєсті.UA
      19:13, 6 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Каким будет уровень инфляции в следующие 3 года: прогноз

      45 Читати новину українською
      Минэкономики опубликовало прогноз инфляции на следующие 3 года
      Минэкономики опубликовало прогноз инфляции на следующие 3 года / epravda.com.ua

      Министерство развития экономики прогнозирует, что в следующие три года уровень инфляции в Украине стабильно будет снижаться. При этом в Кабмине прогнозируют два варианта – базовый и более оптимистический. Здесь все зависит от уровня инвестиций в украинскую экономику.

      Оба прогноза на своей странице в фейсбуке опубликовал министр развития экономики Тимофей Милованов.

      Важно: Средняя зарплата в Украине будет расти: прогноз до 2022 года

      Базовый прогноз инфляции:

      • 5,5% – 2020 год;
      • 5,3% – 2021 год;
      • 5,1% – 2022 год.

      Оптимистический прогноз инфляции:

      • 5,8% – 2020 год;
      • 5,0% – 2021 год;
      • 5,0% – 2022 год.

      Разница между базовым и оптимистическим прогнозами в уровне инвестиций в экономику. В оптимистическом сценарии на 3 миллиарда больше внешних инвестиций,
      – пояснил министр.

      Интересно: Официально самая высокая средняя зарплата по стране в Мариуполе: инфографика

      Для того, чтобы реализовался оптимистический сценарий, нужен лучший бизнес-климат, отсутствие коррупции во власти и на местах, работоспособная судебная система и реформы, в частности, либеральный рынок земли и приватизация.

      "При оптимистическом сценарии инфляция будет немного выше в первый год – на 0,3%. Вследствие увеличения активности из-за инвестиций. А в последующие годы инфляция будет немного ниже – на 0,3% и 0,1% соответственно. Это произойдет вследствие увеличения производства и добавленной стоимости в экономике – после того, как заработают инвестиции", – Тимофей Милованов.

      Что такое инфляция?Инфляция – это, фактически, обесценивание денег. Она проявляется с ростом общего уровня цен на фоне снижения покупательной способности денег. То есть, когда за одни и те же деньги в разные периоды можно купить разное количество товара.

      blog_ava
      Главные новости 6 ноября: драка Ляшко с Герусом и визит Зеленского в Харьков
      сегодня
      1635
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Тимофей Милованов Министерство экономического развития и торговли Инфляция
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Диджитализация поломанной страны
      сегодня , 08:04 Диджитализация поломанной страны
      Олена Трибушна 1029
      "Шахтер" вырвал невероятную ничью у "Динамо", забив два гола в компенсированное время: видео
      сегодня , 07:58 "Шахтер" вырвал невероятную ничью у "Динамо", забив два гола в компенсированное время: видео
      Михайло Гема 2120
      Технологии будущего. Как инновации меняют мир вокруг нас
      6 ноября , 10:00 Технологии будущего. Как инновации меняют мир вокруг нас
      259
      Октябрьский переворот: кровавые последствия для Украины
      сегодня , 06:40 Октябрьский переворот: кровавые последствия для Украины
      Настя Сукач 7688
      Рейдерство и связь с Россией: что известно о бизнесмена Игоре Сало, которого подорвали в Киеве
      сегодня , 04:31 Рейдерство и связь с Россией: что известно о бизнесмена Игоре Сало, которого подорвали в Киеве
      Андрій Шляхтін 4396
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук