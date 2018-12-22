Каким был год Собаки в оккупированном Крыму и чего крымчане ждут в 2019 году
В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 Канала от "Радио Свободы" – плохой урожай и открытие Керченского моста – этим запомнился крымчанам 2018 год собаки. Зато в 2019 году крымчане хотят окончания конфликта между Украиной и Россией, побольше туристов в Крыму и любви.
Также в выпуске:
Украинские товары, в частности кетчупы "Чумак", "Торчин" и водку "Козацька рада" продолжают продавать в оккупированном Крыму.
Мутные не понимает, в чем санкционная фишка против крымчан.
Почему в аннексированном Крыму нет лекарств для наркозависимых: исследования.
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
Источник: 24 канал
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