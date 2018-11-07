Каким было первое шоу Victoria's Secret: необычные фото

Уже вскоре в Нью-Йорке состоится ежегодное шоу Victoria's Secret 2018, где на подиум выйдут известные модели – Адриана Лима, Кэндис Свейнпол, Жасмин Тукс, сестры Хадид и другие. В 1995 году, когда Victoria's Secret провела первое шоу, его участниками тоже были только супермодели.

Первое шоу Victoria's Secret прошло в нью-йоркском отеле Plaza, а по подиуму ходили суперзвезды того времени — Стефани Сеймур, Вероника Уэбб и Беверли Пил. Правда, тогда у них не было крыльев и их еще не называли "ангелами". Девушки просто демонстрировали белье достаточно демократичного бренда, пишет Vogue.

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Victoria's Secret Show 1995



Анжелика Каллио на Victoria's Secret Show 1995

Однако уже тогда в первых рядах сидели известные бизнесмены и музыканты — миллионер Дональд Трамп и музыкант Рассел Симмонс.



Беверли Пил на Victoria's Secret Show 1995

"По сравнению с современными шоу мы были очень одеты — кроме белья, на нас были надеты кардиганы, в руках были деловые сумочки, но я все равно смущалась", — вспоминает модель Катрин МакКорд.



Катрин МакКорд на Victoria's Secret Show 1995

Одна из самых востребованных моделей 1990-х Гейл Эллиот также вспоминает о первом шоу Victoria's Secret с теплотой и смеется, что на показах Versace на ней время было меньше одежды, чем на том показе белья.



Гейл Эллиот на Victoria's Secret Show 1995

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Вероника Вебб на Victoria's Secret Show 1995

А модель, которая открыла это историческое шоу — Ингрид Сейнхейв, наоборот, сначала была смущена, ведь до этого она ходила на кутюрных показах Valentino и Christian Dior.



Ингрид Сейнхейв на Victoria's Secret Show 1995