Каким мощным оружием овладевают солдаты во время учений: впечатляющие фото и видео

В учебном центре десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины новобранцам некогда перевести дыхание. Даже после месяца ежедневных учений и присяги на верность народу Украины.

В учебном центре готовят элитных бойцов, готовят к войне. Где выходных не существует в принципе. Поэтому быть готовым в любое время к чему угодно, действовать вовремя и по-команде в армии не менее важно, чем метко стрелять.

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А метко стрелять, несмотря на эмоциональное и физическое истощение, приходится. Поэтому нужно освоить принципиально новый тип оружия.

Это выстрел к РПГ-7В, и я вам скажу, что это первая в моей жизни граната, которую я держу в руках. Поэтому я ничего сказать не могу, потому что я не знаю как оно будет. И что с этим всем делать я тоже пока не знаю,

– сказал десантник Алексей.

Для опытных десантников гранатомет – давний "друг". Если так можно назвать ракету, которой тебя все время пытаются убить. РПГ-7 – ручной противотанковый гранатомет. Дальность прямого выстрела по цели высотой два метра – 330 метров. Также можно вести огонь по вертолетам, укреплениям и огневым точкам противника. РПГ-7 в состоянии эффективно использовать один человек. Однако штатный расчет, как правило, состоит из двух – гранатометчика и его помощника.



РПГ-7



Военные учения

После подписания Минских соглашений, вооружение калибром более 100 миллиметров в зоне боевых действий на Востоке Украины запрещено. Поэтому, гранатомет стал едва ли не самым мощным оружием украинско-российской войны с обеих сторон. Поэтому овладеть этим оружием для молодых десантников жизненно необходимо.



Учения десантно-штурмовых войск

Тактика – ее курсантам важно усвоить по двум причинам. Чтобы при необходимости штурмовать вражеские позиции, а также, чтобы знать, как будет действовать противник в случае штурма украинских позиций.



Овладение мощным оружием

Какие спытания проходят десантники во время обучения – смотрите в программе.