23:04
30 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Школа военных священников. Вездесущий "русский мир"
      Вєсті Кремля
      22:02, сегодня
      Вести.UA. Пятая колонна на флаге США. Теория Тигипко
      Вєсті.UA
      21:04, сегодня
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Табу и запреты в Союзе
      Згадати все
      22:30, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Каким состоянием обладает настоятель Киево-Печерской лавры: впечатляющие фото и видео

      184 Читати новину українською

      В четверг, 30 ноября, силовики обыскали шикарный особняк наместника Киево-Печерской лавры Павла. Работали сразу три ведомства – СБУ, прокуратура и полиция. Павла подозревают в разжигании межконфессиональной розни и нарушении равноправия граждан учитывая расовую принадлежность.

      "Проводятся обыски по месту жительства и размещения имущественного комплекса, принадлежащего настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу Лебедю", – сказал сотрудник СБУ.

      Читайте также: Забрали ящик водки: опальный митрополит Павел вспомнил незаконное вторжение в его жилище

      У огромного дома наместника Киево-Печерской лавры расположен чуть меньший гостевой дом, а также различные беседки и домики садовника. По всему видно, что сырые кельи для монахов остались в далеком прошлом. Хотя сам митрополит Павел свои "угодья" характеризует скромно.

      Зачем идти в хозяйство, что коровы террористки или овцы? Возможно кому-то весной надо навоза, то будете знать, где его взять,
      – отреагировал наместник Киево-Печерской лавры.

      По его словам, и дом сейчас продается, если его купят, средства повезут в детские дома. Несколько лет назад журналисты обнаружили, что митрополит Павел действительно хотел продать дом за 34 миллиона гривен. В объявлении засветили и роскошный интерьер дома.

      митрополит Павло
      Дом настоятеля Лавры

      митрополит Павло
      Состояние митрополита Павла

      митрополит Павло
      Гостевой дом у роскошного дома настоятеля Лавры

      Сейчас митрополита Павла подозревают сразу в нескольких преступлениях.

      "Нарушение равноправия граждан в зависимости от расовой национальной принадлежности, религиозных убеждений, разжигании межконфессиональной вражды", – заявил руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов.

      митрополит павло
      Настоятель Лавры митрополит Павел

      В постановлении суда относительно обысков указано, что речь идет о его интервью под названием "Филарет с бесом поцеловался" для интернет-издания. Сам же он все обвинения отвергает, а дело против себя называет политическим давлением.

      Это политическое давление на меня. Государству я не изменял и не изменю, чего хочу, и вам,
      – сказал митрополит Павел.

      Отвечать на вопросы журналистов митрополит Павел не остался. Это сделали его адвокаты и неизменный спутник церкви Московского патриархата нардеп "Оппоблока" Вадим Новинский. Последний заявил, что приехал на конференцию защищать Павла от политического давления. Хотя самого Новинского прокуратура обвиняет в давлении на церковь.

      Вадим Новинський
      Вадим Новинский

      А именно в удержании силой другого митрополита Московского патриархата. Правда, нардеп утверждает, что ему до сих пор не вручили подозрение. Тесные связи с регионалами объединяли Павла Лебедя давно. Он был горячим противником Евромайдана и поддерживал "Беркут" и Януковича.

      Почему туда пошли эти дети? Сколько платят этим детям?,
      – говорил митрополит Павел.

      Павел Лебедь уже не впервые становится фигурантом скандалов. Вспомнить хотя бы его отговорку полицейским из-за нарушения правил дорожного движения.

      Автор: Евгений Назаренко, Анна Калюжная
      Теги: Новости Украины Новости Киева Скандал Новости недвижимости УПЦ МП Религия Деньги
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Как украинцы оригинально разыгрывают сотрудников СБУ, которые перешли на сторону России: видео
       25 августа , 12:36
      Януковичу пожелали мудро руководить народом
       7 января 2012 , 21:43 18
      Пассажирские перевозки по-турецки шокировали мир (видео)
       29 августа , 16:00
      Украинцы проехали на внедорожнике 32 000 км из Хмельницкого до Кейптауна
       10 октября , 16:40
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук