Каким состоянием обладает настоятель Киево-Печерской лавры: впечатляющие фото и видео

В четверг, 30 ноября, силовики обыскали шикарный особняк наместника Киево-Печерской лавры Павла. Работали сразу три ведомства – СБУ, прокуратура и полиция. Павла подозревают в разжигании межконфессиональной розни и нарушении равноправия граждан учитывая расовую принадлежность.

"Проводятся обыски по месту жительства и размещения имущественного комплекса, принадлежащего настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу Лебедю", – сказал сотрудник СБУ.

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У огромного дома наместника Киево-Печерской лавры расположен чуть меньший гостевой дом, а также различные беседки и домики садовника. По всему видно, что сырые кельи для монахов остались в далеком прошлом. Хотя сам митрополит Павел свои "угодья" характеризует скромно.

Зачем идти в хозяйство, что коровы террористки или овцы? Возможно кому-то весной надо навоза, то будете знать, где его взять,

– отреагировал наместник Киево-Печерской лавры.

По его словам, и дом сейчас продается, если его купят, средства повезут в детские дома. Несколько лет назад журналисты обнаружили, что митрополит Павел действительно хотел продать дом за 34 миллиона гривен. В объявлении засветили и роскошный интерьер дома.



Дом настоятеля Лавры



Состояние митрополита Павла



Гостевой дом у роскошного дома настоятеля Лавры

Сейчас митрополита Павла подозревают сразу в нескольких преступлениях.

"Нарушение равноправия граждан в зависимости от расовой национальной принадлежности, религиозных убеждений, разжигании межконфессиональной вражды", – заявил руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов.



Настоятель Лавры митрополит Павел

В постановлении суда относительно обысков указано, что речь идет о его интервью под названием "Филарет с бесом поцеловался" для интернет-издания. Сам же он все обвинения отвергает, а дело против себя называет политическим давлением.

Это политическое давление на меня. Государству я не изменял и не изменю, чего хочу, и вам,

– сказал митрополит Павел.

Отвечать на вопросы журналистов митрополит Павел не остался. Это сделали его адвокаты и неизменный спутник церкви Московского патриархата нардеп "Оппоблока" Вадим Новинский. Последний заявил, что приехал на конференцию защищать Павла от политического давления. Хотя самого Новинского прокуратура обвиняет в давлении на церковь.



Вадим Новинский

А именно в удержании силой другого митрополита Московского патриархата. Правда, нардеп утверждает, что ему до сих пор не вручили подозрение. Тесные связи с регионалами объединяли Павла Лебедя давно. Он был горячим противником Евромайдана и поддерживал "Беркут" и Януковича.

Почему туда пошли эти дети? Сколько платят этим детям?,

– говорил митрополит Павел.

Павел Лебедь уже не впервые становится фигурантом скандалов. Вспомнить хотя бы его отговорку полицейским из-за нарушения правил дорожного движения.