Каким состоянием обладает телеведущая Опра Уинфри: неожиданные данные

Популярная американская телеведущая Опра Уинфри, которая прославилась благодаря острым интервью с голливудскими знаменитостями, попала в список самых богатых людей мира.

Об этом говорится в отчете финансовых аналитиков Bloomberg.



Эксперты оценивают состояние Опры Уинфри в 4 миллиарда долларов. Поэтому телеведущая стала первой темнокожей женщиной, которая вошла в Топ-500 самых богатых людей мира.

Читайте также: Опра Уинфри приобрела огромный особняк с частным пляжем за 8 миллионов долларов: фото

Кроме этого, аналитики отмечают, что всего за год доход Опры Уинфри увеличился на 427 000 000 долларов благодаря росту акций компании Weight Watchers. Знаменитость является владельцем 10% активов компании, поэтому входит в совет директоров.

Допис, поширений Oprah (@oprah) 11 Чер 2018 р. о 7:55 PDT

По данным Bloomberg, телеведущая заняла 494 ступень в списке самых богатых людей мира. Кроме Опры Уинфри, еще 65 известных женщин вошли в престижный рейтинг, при этом 6 из них – предприниматели.