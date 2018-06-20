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Каким состоянием обладает телеведущая Опра Уинфри: неожиданные данные

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Опра Уинфри вошла в Топ-500 самых богатых людей мира
Опра Уинфри вошла в Топ-500 самых богатых людей мира / The Hollywood Reporter

Популярная американская телеведущая Опра Уинфри, которая прославилась благодаря острым интервью с голливудскими знаменитостями, попала в список самых богатых людей мира.

Об этом говорится в отчете финансовых аналитиков Bloomberg.

Эксперты оценивают состояние Опры Уинфри в 4 миллиарда долларов. Поэтому телеведущая стала первой темнокожей женщиной, которая вошла в Топ-500 самых богатых людей мира.

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Кроме этого, аналитики отмечают, что всего за год доход Опры Уинфри увеличился на 427 000 000 долларов благодаря росту акций компании Weight Watchers. Знаменитость является владельцем 10% активов компании, поэтому входит в совет директоров.

 

Допис, поширений Oprah (@oprah)

 

По данным Bloomberg, телеведущая заняла 494 ступень в списке самых богатых людей мира. Кроме Опры Уинфри, еще 65 известных женщин вошли в престижный рейтинг, при этом 6 из них – предприниматели.

Теги: LifeStyle рейтинги Опра Уинфри
Источник: 24 Канал
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