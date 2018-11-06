Каким товаром Украина покорила международный рынок: интересная инфографика

В июле 2014 года Президент Украины Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским союзом. С того времени перед украинским бизнесом открылись двери рынка, на котором более 500 миллионов потребителей и 21 миллион компаний.

Украина получила торговые преференции – беспошлинные тарифные квоты на 36 видов товаров, в частности мяса, молочных продуктов, зерновых, меда, сахара, крахмала и прочих.

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Показатель успешного сотрудничества с ЕС – это использование квот. И за 10 месяцев этого года украинские предприниматели использовали их на 100%.

Наиболее активно за рубеж продают украинский мед, обработанные томаты, виноградный и яблочный сок, пшеницу, кукурузу и сливочное масло. Хотя по сравнению с прошлым годом продажи немного упали.

Так продукция сельского хозяйства и пищевой промышленности уступила изделиям из металла, машинам и оборудованию. А все потому, что меньше продали кукурузы и подсолнечного масла, в прошлом году был хуже урожай. А вот экспорт промышленных товаров продолжает расти.



Экспорт украинской продукции в ЕС 2018

Самостоятельно покорить европейский рынок маленьким предпринимателям очень сложно, отметили эксперты. А государственные финансовые программы поддержки, на которые выделяют немалые средства, пока не очень работают. Ведь занимать деньги на развитие своего бизнеса невыгодно из-за больших процентных ставок.

В государственном бюджете на этот год было предусмотрено 6,3 миллиарда гривен поддержки, однако, по состоянию на конец августа по всем программам в среднем было исчерпано лишь 12% такой господдержки,

– пояснила заместитель генерального директора Украинской аграрной конфедерации Наталья Зарицкая.

Руководитель офиса по продвижению экспорта Марьяна Каганяк отметила, что в этом году на их программы поддержки предпринимателей, выделили 500 миллионов гривен. Этих средств хватает только на консультации.

"Что сейчас очень сильно не хватает на самом деле – это финансовых инструментов, чтобы компаниям давали гранты на те же выставки или торговые миссии", – заявила Каганяк.

Поэтому производители сами ищут выходы на европейского потребителя. Но, несмотря на преграды, украинским предпринимателям таки удается найти своего зарубежного клиента. Украина среди мировых лидеров стран-экспортеров сливочного масла.

Любят за рубежом и украинский мед. Здесь нам тоже удалось выйти на первые позиции.