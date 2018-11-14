Каким врачам нужно показать ребенка до года

Для того, чтобы не пропустить заболевания или нарушения развития, ребенка до года нужно показать нескольким врачам.

Об этом пишет портал "Наша Мама".

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Педиатр

Он измерит окружность головы и грудной клетки, осмотрит ребенка. Педиатр взвесит малыша и вычислит прибавку в массе тела за предыдущий период. При необходимости педиатр направит на дополнительное обследование.

До года времени педиатр должен осматривать ребенка ежемесячно.



До года времени педиатр должен осматривать ребенка ежемесячно

Невролог

Врач сможет проверить двигательные функции малыша, его поведение в первые месяцы. Также он оценит состояние умственного и психического развития.

Ортопед

Он оценит состояние маленьких ножек – симметричность складок, возможность разведения ног, а также сможет исключить врожденную патологию – кривошея, косолапость. Ортопед проверит общее состояние опорно-двигательного аппарата.

Окулист (офтальмолог)

Он может рассказать родителям, как правильно ухаживать за глазами малыша. Также офтальмолог исключит частое детское заболевание – дакриоцистит (воспаление слезной железы) и дальнозоркость. До года времени есть возможность вернуть зрение в норму, чтобы в дальнейшем не прибегать к ношению очков или операциям.



Окулист

Кардиолог

С помощью процедуры электрокардиографии (ЭКГ) врач сможет проверить работу сердца и сосудов.

Стоматолог

Врач осмотрит полость рта, проверит появились ли первые зубки и нет ли кариеса. Если малыша будет беспокоить рост зубов, то врач назначит препараты, чтобы уменьшить боль.

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Отоларинголог (ЛОР)

Он обследует носовое дыхание малыша и слух ребенка, чтобы исключить опасные патологии.



Отоларинголог (ЛОР)

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