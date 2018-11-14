18:02
14 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Диктаторские замашки Рогозина. Иллюзии Навального
      Вєсті Кремля
      22:41, 13 ноября
      Вести.UA. Украинцы завидуют Луценко. Политические амбиции "евробляхеров"
      Вєсті.UA
      20:04, 13 ноября
      Кошерная еда, ручки Parker и Олег Винник: на что тратит госбюджет власть Днепра
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. В бой идут только "старики"
      Згадати все
      23:05, 13 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Дети
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Каким врачам нужно показать ребенка до года

      24 Читати новину українською
      Каким врачам нужно показать ребенка до года
      Каким врачам нужно показать ребенка до года / diduknowonline.com

      Для того, чтобы не пропустить заболевания или нарушения развития, ребенка до года нужно показать нескольким врачам.

      Об этом пишет портал "Наша Мама".

      Читайте также: Как не накричать и не сорваться на ребенке: совет Маши Ефросининой

      Педиатр

      Он измерит окружность головы и грудной клетки, осмотрит ребенка. Педиатр взвесит малыша и вычислит прибавку в массе тела за предыдущий период. При необходимости педиатр направит на дополнительное обследование.

      До года времени педиатр должен осматривать ребенка ежемесячно.

      До року часу педіатр повинен оглядати дитину щомісяця
      До года времени педиатр должен осматривать ребенка ежемесячно

      Невролог

      Врач сможет проверить двигательные функции малыша, его поведение в первые месяцы. Также он оценит состояние умственного и психического развития.

      Ортопед

      Он оценит состояние маленьких ножек – симметричность складок, возможность разведения ног, а также сможет исключить врожденную патологию – кривошея, косолапость. Ортопед проверит общее состояние опорно-двигательного аппарата.

      Окулист (офтальмолог)

      Он может рассказать родителям, как правильно ухаживать за глазами малыша. Также офтальмолог исключит частое детское заболевание – дакриоцистит (воспаление слезной железы) и дальнозоркость. До года времени есть возможность вернуть зрение в норму, чтобы в дальнейшем не прибегать к ношению очков или операциям.

      Окуліст
      Окулист

      Кардиолог

      С помощью процедуры электрокардиографии (ЭКГ) врач сможет проверить работу сердца и сосудов.

      Стоматолог

      Врач осмотрит полость рта, проверит появились ли первые зубки и нет ли кариеса. Если малыша будет беспокоить рост зубов, то врач назначит препараты, чтобы уменьшить боль.

      Читайте также: Комаровский указал на 6 ошибок родителей при лечении детей антибиотиками

      Отоларинголог (ЛОР)

      Он обследует носовое дыхание малыша и слух ребенка, чтобы исключить опасные патологии.

      Отоларинголог (ЛОР)
      Отоларинголог (ЛОР)

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Уход за младенцами Дети
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук