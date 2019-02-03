На каком языке должны говорить политики

Но тут зашла речь о другом смысле языкового вопроса. Оказывается, есть такие категории украинских политиков, которые способны говорить на неких специфических, сугубо профессиональных и известных только узкому кругу формах языка. Мол, чтобы говорить с Путиным, с ним должен говорить такой же чекист, на только им понятном языке, и только тогда они друг друга поймут. Именно такой нам нужен президент, именно он вернет желаемое нами статус-кво, и все такое.

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Я тут же вспомнил первые 10 лет независимости, когда все наши топ-чиновники пытались переходить с партийно-номенклатурного на ломаный украинский. А потом еще 10 лет, когда они же, заучив несколько избитых фраз про "соборність та історичну спадщину", вводили в обиход воровские наречия. Наш чиновник в этом плане талантливейший полиглот – стоит ему попасть в коридоры власти, на любом уровне от районной администрации до кабмина, как тут же его простонародное наречие превращается в казенный, только им понятный, язык.

За последние годы они все научились вплетать в свою повсеместную высокопарную речь столь благодатную для их карьеры околовоенную лексику. За каких-то полгода выучили все на староцерковном, тарифообразующем, выборофальсифицирующем, слуганародовском и на всех прочих популистичных диалектах.

Я вообще-то не против того, что каждая профессия имеет свой специфический язык – кто-нибудь слышал, как говорят айтишники или биржевики? Они вообще, умеют машинным кодом друг с другом разговаривать. Или юристы. Эти же, будь их воля, вообще законы писали бы на латыни. Впрочем, наши законы примерно так все и выписаны, чтобы их только юристы и чиновники понимали. Но я категорически против того, чтобы политикам был присущий какой-то другой язык кроме языка развития. Я против языка силы вместо языка дипломатии. Против языка договорняков вместо языка демократии. Я против языка сиюминутных спекулятивных задач вместо языка стратегических целей. Против языка популизма вместо языка здравого смысла. Я против языка выживания вместо языка прогресса.

В общем, если коротко о языке современного политика. То известно, что содержание речи определяется способом мышления – за 27 лет у нас там никто так и не научился ни мыслить, ни говорить категориями развития. В политику не идут, вернее не попадают и не задерживаются те, кто этим языком владеет – он просто не приносит электоральных дивидендов. И президентские выборы это еще раз явно продемонстрируют.

Но, это не отменяет, а только подтверждает так назревшую и так необходимую для страны полную смену политической элиты.

Адже, друзі, все тільки починається.

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