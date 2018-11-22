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      Какими были цены в новостройках Львова, Киева и Одессы в октябре

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      Цены на жилье в новостройках Львова, Киева и Одессы в октябре 2018
      Цены на жилье в новостройках Львова, Киева и Одессы в октябре 2018 / Коллаж 24 Канала

      Динамика цен на первичном рынке жилья в Украине стремительно меняется. Мы сравнили, что произошло со стоимостью квадратных метров в новостройках Киева, Львова и Одессы с начала года и на каком уровне они зафиксированы по состоянию на октябрь 2018.

      Так, по сравнению с сентябрем 2018-го, средняя цена метра квадратного в новостройках Львова незначительно, но снизилась в цене – в октябре она составила 15 900 гривен за "квадрат".

      Читайте также: Цены жилья на вторичном рынке в Киеве: что изменилось в октябре

      Упала также минимальная цена за метр квадратный, по которой по состоянию на октябрь 2018 можно подыскать жилье во Львове.

      Она опустилась до самой низкой с начала года отметки – 9900 гривен за метр квадратный.

      Ціни нерухомість новобудови Львів

      Цены на жилье в новостройках Львова в октябре 2018

      Не столь отрадной для покупателей выглядит ситуация с ценами на жилье в новостройках Одессы.

      Средняя цена на рынке первичного жилья в октябре подскочила до отметки 19500 гривен за м² и является самой высокой ценой с начала 2018-го.

      Минимальная цена "квадрата" в новостройках Одессы в октябре осталась такой же, как и сентябре 2018 года – 12900 гривен за метр квадратный.

      Ціни нерухомість новобудови Одеса жовтень 2018

      Цены на жилье в новостройках Одессы в октябре 2018

      Похожую динамику показывают и цены на первички столицы.

      Так, по данным ресурса ЛУН.ua, средняя цена метра квадратного в новостройках Киева в октябре немного снизилась по сравнению с сентябрем и составила – 23800 гривен.

      Минимальная цена на квадратный метр на рынке первичного жилья в Киеве уже второй месяц подряд зафиксирована на отметке 16000 гривен и является самым высоким показателем с начала года.

      нерухомість ціни новобудови Київ жовтень 2018

      Цены на жилье в новостройках Киева в октябре 2018

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      Теги: Новости Украины Новости Киева Новости Одессы Новости Львова Цены на недвижимость Новости недвижимости Рынок недвижимости
      Источник: 24 канал
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