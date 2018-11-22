Какими были цены в новостройках Львова, Киева и Одессы в октябре
Динамика цен на первичном рынке жилья в Украине стремительно меняется. Мы сравнили, что произошло со стоимостью квадратных метров в новостройках Киева, Львова и Одессы с начала года и на каком уровне они зафиксированы по состоянию на октябрь 2018.
Так, по сравнению с сентябрем 2018-го, средняя цена метра квадратного в новостройках Львова незначительно, но снизилась в цене – в октябре она составила 15 900 гривен за "квадрат".
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Упала также минимальная цена за метр квадратный, по которой по состоянию на октябрь 2018 можно подыскать жилье во Львове.
Она опустилась до самой низкой с начала года отметки – 9900 гривен за метр квадратный.
Цены на жилье в новостройках Львова в октябре 2018
Не столь отрадной для покупателей выглядит ситуация с ценами на жилье в новостройках Одессы.
Средняя цена на рынке первичного жилья в октябре подскочила до отметки 19500 гривен за м² и является самой высокой ценой с начала 2018-го.
Минимальная цена "квадрата" в новостройках Одессы в октябре осталась такой же, как и сентябре 2018 года – 12900 гривен за метр квадратный.
Цены на жилье в новостройках Одессы в октябре 2018
Похожую динамику показывают и цены на первички столицы.
Так, по данным ресурса ЛУН.ua, средняя цена метра квадратного в новостройках Киева в октябре немного снизилась по сравнению с сентябрем и составила – 23800 гривен.
Минимальная цена на квадратный метр на рынке первичного жилья в Киеве уже второй месяц подряд зафиксирована на отметке 16000 гривен и является самым высоким показателем с начала года.
Цены на жилье в новостройках Киева в октябре 2018
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