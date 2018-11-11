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      Какими были последние слова жестоко убитого журналиста Хашогги

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      Жестокое убийство Джамаля Хашогги: СМИ обнародовали последние слова журналиста
      Жестокое убийство Джамаля Хашогги: СМИ обнародовали последние слова журналиста / Фото из открытых источников

      Арабские СМИ обнародовали последние слова жестоко убитого в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашогги. В общем убийство продолжалось около 7 минут.

      Соответствующую аудиозапись получил журналист турецкой газеты Daily Sabah Назиф Караман, сообщает Al Jazeera.

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      По его словам, перед смертью Хашогги пытали, а весь процесс занял около 7 минут.

      Я задыхаюсь... Снимите этот мешок с моей головы, у меня – клаустрофобия,
      – приводит последние слова убитого Караман.

      Также представитель СМИ заявил, что вскоре его газета опубликует фрагменты аудиозаписи с последними минутами жизни журналиста.

      При этом он добавил, что расчленение тела Хашогги происходило под руководством председателя Саудовского научного криминалистического совета Салаха Аль-Тубаиги – все это продолжалось в течение 15 минут.

      Напомним, в начале октября стало известно, что в Стамбуле таинственно исчез саудовский журналист Джамал Хашогги, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. О его исчезновении стало известно после того, как он вместе с невестой посетил здание консульства Саудовской Аравии. 

      Впоследствии власти Турции заявили, что имеют доказательство убийства Хашогги: им оказалась аудиозапись с Apple Watch журналиста. После прослушивания записи, которая сохранилась в облачном хранилище iCloud, турецкая полиция отметила, что саудовского диссидента могли "жестоко пытать, а затем расчленить" прямо внутри диппредставительства. 

      19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что Хашогги был убит в консульстве страны, расположенном в Стамбуле. 23 октября стало известно, что в Стамбуле обнаружили останки Хашогги. 

      По информации СМИ, приказ об убийстве саудовского журналиста отдал бывший работник-чиновник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассири.

      Кто такой Джамаль Хашогги? В Саудовской Аравии его знают не только как журналиста, но и как политического эксперта. Он был близким к королевской семье политическим советником и аналитиком-консультантом. На протяжении длительного времени он работал советником бывшего начальника саудовской разведки принца Турки Аль-Фейсала. Хашогги лично знал бывшего лидера "Аль-Каиды" Усаму бин Ладена и несколько раз встречался с ним, чтобы записать интервью. Журналист также был близким соратником еще одного влиятельного члена королевской семьи Саудовской Аравии – принца Аль-Валида бин Талала, которого считают самым богатым саудовцем в мире и одним из главных оппонентов нынешнего наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана.

      После получения предупреждения от властей он был вынужден покинуть страну. Хашогги покинул Саудовскую Аравию после ареста нескольких его близких друзей и после того, как газета al-Hayat отказалась публиковать его колонку. В сентябре 2017 года он прибыл в США, где вел колонку для авторитетного американского издания Washington Post. Хашогги начал нещадно критиковать действующую власть Саудовской Аравии, в частности, наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана. Он также выступал с критикой в отношении преследования активистов и внешней политики монархии.

      Жестокое убийство журналиста хашогги: хроника событий 
      Теги: Саудовская Аравия СМИ журналисты Новости Турции Джамаль Хашогги
      Источник: 24 Канал
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