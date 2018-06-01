Какими целебными свойствами обладает алоэ

Поскольку польза алоэ доказана научно, сок этого растения широко используется в косметологии. В частности, его можно найти в составе масок для волос, лосьонов от прыщей и увлажняющих кремов.

Сок алоэ имеет также много лечебных свойств. Он помогает справиться с варикозом, кашлем, кишечными заболеваниями и другим, передает "Страна здоровья".

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Сок алоэ способен повышать иммунитет и восстанавливать поврежденные ткани. А еще оно обладает целебными свойствами, которые используют для борьбы с онкологическими заболеваниями.

Алоэ содержит такие важные ферменты, как амилаз и липаз (помогают организму переваривать сахар и жиры) и молекулы брадикиназы (подавляют в организме воспалительные процессы).

Алоэ обладает удивительными свойствами

Растение также содержит витамины А, С, Е, B1, B2, B3 (ниацин), B6 и В12. Последний необходим для производства красных кровяных телец в организме.

Алоэ обладает 20 из 22 незаменимых аминокислот, необходимых для человеческого тела. Кроме того, в нем есть фолиевая кислота, холин и салициловая кислота (борется с чужеродными бактериями и воспалительными процессами).

Сок алоэ можно выжать в домашних условиях – срезаете ножом несколько нижних, самых толстых листьев, хорошо моете, режете, дальше кладете в марлю и пальцами выдавливает из нее сок.

Сок алоэ можно выжать в домашних условиях