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Какими цветами будет удивлять смартфон Samsung Galaxy S10

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Цвета Samsung Galaxy S10
Цвета Samsung Galaxy S10 / Фото из открытых источников

Флагман Samsung Galaxy Note 9 представили в начале августа, однако он уже успел порадовать качеством фото и рядом новых функций. Следующим топовым смартфоном, который выпустит южнокорейский производитель должен стать юбилейный Galaxy S10 и источники уже успели рассказать о возможных цветовых решениях новинки.

Об этом сообщает Sammobile.

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Презентацию Galaxy S10 по традиции стоит ожидать в первом квартале следующего года. Как утверждает инсайдер под ником Ice Universe, модель с кодовым именем Beyond может вернуть старые цветовые исполнения линейки.

Смартфон может выпускаться в черном, белом, зеленом, серебристом и розовом цветах. Особенно поклонников порадовала новость о перспективах создания зеленого Galaxy S10. Оттенок Emerald Green старый – его использовали еще в Galaxy S6 edge в далеком 2015 году. А белый и розовый последний раз присутствовали в Galaxy S8 duo.


Samsung Galaxy S10 выпустят в зеленом цвете

Как отмечают журналисты, ждать медный, голубой и лавандовый оттенки не стоит. Они пока останутся отличительной чертой Galaxy Note 9.

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Теги: Техно Смартфоны Samsung
Источник: 24 Канал
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