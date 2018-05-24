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Какими являются простые повседневные привычки самых успешных людей мира

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Арианна Хаффингтон и Биз Стоун
Арианна Хаффингтон и Биз Стоун / Коллаж 24 Канал

При опросе самых успешных людей, становится очевидно, что их обычно объединяют простые привычки в повседневной жизни.

В книге "Моя утренняя рутина: Как успешные люди начинают свой день вдохновенными" авторы Бенджамин Сполл и Майкл Ксандер опросили более 300 успешных предпринимателей и выяснили, какие простые привычки объединяют этих людей, сообщает Independent.

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Среди героев – литератор и соучредитель The Huffington Post Арианна Хаффингтон, один из основателей Twitter Биз Стоун, президент Pixar и Walt Disney Animation Studios Эдвин Кетмэлл, а также другие успешные люди.

Хороший сон

Выяснено, что большинство опрошенных из успешных людей книги спят около семи с половиной часов в сутки.

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В среднем каждый из героев просыпается около 6:30 утра и засыпает не позже 23:00. Также утром мало кто из них позволяет себе понежиться в постели или проверить свой смартфон, не вставая с кровати.

Большинство людей, с которыми мы разговаривали, сразу встают и начинают свой день, и не тратят время на "полежать в постели еще немного",
– отмечает автор.

Медитация

Кроме того, авторы выяснили, что опрошенные герои предпочитают заниматься спортом после обеда или вечером после рабочего дня. В то время, как звездам шоу-бизнеса рекомендуют начинать свой день с интенсивной тренировки.

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Вместо интенсивных тренировок успешные предприниматели и топ-менеджеры занимаются медитацией.

Медитация не отнимает много времени и легко умещается в напряженный график активно работающего человека,
– подчеркивает Сполл.

Ценность времени

В частности, автор добавляет, что среди интересных особенностей графика успешных людей – они просыпаются сразу по сигналу будильника, не переставляя его на 5, 10 или 15 минут, чтобы дольше поспать.

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"Оттягивая момент пробуждения вы будете чувствовать себя намного хуже, чем если сразу по его сигналу встанете с кровати. Если у вас есть лишние 5 или 10 минут с утра, воспользуйтесь ими для крепкого сна, не прерывая его и не оттягивая момент пробуждения", – рассказывает Арианна Хаффингтон.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Образование Мотивация
Источник: 24 Канал
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