Какими являются простые повседневные привычки самых успешных людей мира
При опросе самых успешных людей, становится очевидно, что их обычно объединяют простые привычки в повседневной жизни.
В книге "Моя утренняя рутина: Как успешные люди начинают свой день вдохновенными" авторы Бенджамин Сполл и Майкл Ксандер опросили более 300 успешных предпринимателей и выяснили, какие простые привычки объединяют этих людей, сообщает Independent.
Читайте также: Врач назвала ценный фрукт для всего организма
Среди героев – литератор и соучредитель The Huffington Post Арианна Хаффингтон, один из основателей Twitter Биз Стоун, президент Pixar и Walt Disney Animation Studios Эдвин Кетмэлл, а также другие успешные люди.
Хороший сон
Выяснено, что большинство опрошенных из успешных людей книги спят около семи с половиной часов в сутки.
Читайте также: Чем вреден дневной сон
В среднем каждый из героев просыпается около 6:30 утра и засыпает не позже 23:00. Также утром мало кто из них позволяет себе понежиться в постели или проверить свой смартфон, не вставая с кровати.
Большинство людей, с которыми мы разговаривали, сразу встают и начинают свой день, и не тратят время на "полежать в постели еще немного",
– отмечает автор.
Медитация
Кроме того, авторы выяснили, что опрошенные герои предпочитают заниматься спортом после обеда или вечером после рабочего дня. В то время, как звездам шоу-бизнеса рекомендуют начинать свой день с интенсивной тренировки.
Читайте также: Как преодолеть эмоциональное выгорание на работе: советы от Супрун
Вместо интенсивных тренировок успешные предприниматели и топ-менеджеры занимаются медитацией.
Медитация не отнимает много времени и легко умещается в напряженный график активно работающего человека,
– подчеркивает Сполл.
Ценность времени
В частности, автор добавляет, что среди интересных особенностей графика успешных людей – они просыпаются сразу по сигналу будильника, не переставляя его на 5, 10 или 15 минут, чтобы дольше поспать.
Читайте также: Мужчины чаще занимают руководящие должности в мире моды: исследование
"Оттягивая момент пробуждения вы будете чувствовать себя намного хуже, чем если сразу по его сигналу встанете с кровати. Если у вас есть лишние 5 или 10 минут с утра, воспользуйтесь ими для крепкого сна, не прерывая его и не оттягивая момент пробуждения", – рассказывает Арианна Хаффингтон.