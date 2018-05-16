Какими лечебными свойствами обладает мускатный орех

Много людей используют мускатный орех как специю. И не все знают, что он широко применяется в медицине, в частности, для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Во время исследований, проведенных на мышах, ученые из Наньчанського университета выяснили, что мускатный орех способен предотвращать повреждения печени, пишет Wworld.

Читайте также: Почему зелень с огорода может быть вредной: комментарий диетолога

Эта специя у грызунов снижала уровень воспаления в печени. По словам ученых, положительное влияние на печень дали лигнаны – антиоксиданты, содержащиеся в мускатному орехе.

Мускатный орех влиял на ген PPAR, "включая" его. Ведь когда этот ген был выключен, специя не помогала сохранить здоровье печени.

Мускатный орех также используют для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и облегчения боли, в частности, при артрите.