Какими лечебными свойствами обладает мускатный орех
Много людей используют мускатный орех как специю. И не все знают, что он широко применяется в медицине, в частности, для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Во время исследований, проведенных на мышах, ученые из Наньчанського университета выяснили, что мускатный орех способен предотвращать повреждения печени, пишет Wworld.
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Эта специя у грызунов снижала уровень воспаления в печени. По словам ученых, положительное влияние на печень дали лигнаны – антиоксиданты, содержащиеся в мускатному орехе.
Мускатный орех влиял на ген PPAR, "включая" его. Ведь когда этот ген был выключен, специя не помогала сохранить здоровье печени.
Мускатный орех также используют для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и облегчения боли, в частности, при артрите.
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