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Какими лечебными свойствами удивит ананас

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Какими лечебными свойствами удивит ананас
/ domskotom.net

Вещества, которые содержатся в таких экзотических фруктах как ананасах, могут лечить тяжелые ожоги кожи.

Такое заявление сделали испанские ученые из университета Мигеля Сервета в Сарагосе, передает "Страна здоровья".

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Во время исследований они выяснили, что в стебле ананаса есть вещество бромелайн. Благодаря бромейлану можно восстановить кожу и не допустить развития заражения крови и воспалительных процессов.

Средства с содержанием этого вещества уже успешно прошли тестирование – кожа хорошо заживает, а шрамы становятся минимальными.

Поскольку сейчас обожженную кожу удаляют только хирургическим путем, что приводит к большому количеству шрамов, подобная технология с использованием бромелайна может спасти многих пострадавших от немалых расходов и позволит существенно уменьшить количество шрамов.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровое питание Здоровая жизнь Лечение Красивое тело Красота
Источник: 24 Канал
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