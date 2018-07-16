Какими лечебными свойствами удивит ананас

Вещества, которые содержатся в таких экзотических фруктах как ананасах, могут лечить тяжелые ожоги кожи.

Такое заявление сделали испанские ученые из университета Мигеля Сервета в Сарагосе, передает "Страна здоровья".

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Во время исследований они выяснили, что в стебле ананаса есть вещество бромелайн. Благодаря бромейлану можно восстановить кожу и не допустить развития заражения крови и воспалительных процессов.

Средства с содержанием этого вещества уже успешно прошли тестирование – кожа хорошо заживает, а шрамы становятся минимальными.

Поскольку сейчас обожженную кожу удаляют только хирургическим путем, что приводит к большому количеству шрамов, подобная технология с использованием бромелайна может спасти многих пострадавших от немалых расходов и позволит существенно уменьшить количество шрамов.

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